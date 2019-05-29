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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)
29.05.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Eski eşine uçan tekme ile saldırdı

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Eski eşine uçan tekme ile saldırdı

ANTALYA'da bir kurumun bölge müdür yardımcısı S.G. (34), boşandığı T.G.'yi (34) oğlunun önünde tokatlayıp, tekmeledi. T.G., eski eşinden şikayetçi oldu. S.G.'nin saldırı anı, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, 30 Nisan günü saat 21.45 sıralarında Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi. Bir kurumun bölge müdür yardımcılığı görevini yürüten S.G.'nin eski eşi T.G., 10 yaşındaki oğlunu almak için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gitti. Burada eski eşiyle tartışan T.G., çocuğunun ve polisin önünde şiddet gördü. S.G., eski eşine önce tokat, ardından tekme attı.

Eski eşe uçan tekmeli saldırı kamerada
daha fazla video için


Tekmenin etkisiyle önce otomobilin üzerine düşen T.G., ardından yere yuvarlandı. Bunun üzerine araya giren polisler S.G.'yi eski eşinin yanından uzaklaştırdı. T.G.'nin şikayeti üzerine S.G., gelen asayiş ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.

'SENİ ÖLDÜRÜRÜM, SENİ TEMİZLERİM'

T.G., Sakarya Şehit Mustafa Kılıç Polis Merkezi'nde 'kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlamasıyla eski eşinden şikayetçi oldu. İfadesinde polisin daveti üzerine çocuğunu almak için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gittiğini anlatan T.G., şöyle dedi:

"Oğlumu polis bana teslim etti. Binadan çıktık. Bina bahçe kapısı önünde S.G., oğlumu götürmek istedi. Ben de buna izin vermeyeceğimi söyledim.

Sonrasında polislerin gözü önünde bana hitaben 'Seni öldürürüm, seni temizlerim' şeklinde tehdit ederek bir eliyle 'boğazını keserim' şeklinde işaret yaptı. Oğlumu almaktan vazgeçmeyeceğimi anlayınca 'Seni öldüreceğim. Senin yanına gideceğine Çocuk Esirgeme Kurumu'na götürün' diye bağırdı. Birkaç kere üzerime yürüdü.

Sonra da çok şiddetli bir şekilde kalçama tekme attı. Ben orada bulunan arabanın üzerine düştüm. Sonra yere yığıldım. Şiddetle arabaya çarptığım için belim ve elim ağrıyor.

Ben düştükten sonra 'Artık birisi bir şey yapsın, ne olur beni kurtarın' diye bağırdım. O sırada S. bana bağırmaya devam ediyordu. Ancak olayın şoku ile ne dediğini hatırlamıyorum.

Sonra 5-10 polis yanımıza geldi. Beni ve çocuğu içeriye aldılar. S.'yi de tutarak içeri aldılar. Sonrasında da bana vururken polisler ona engel olmaya çalıştılar. Beni darbeden ve tehdit eden S.G.'den şikayetçiyim."

T.G.'nin şikayeti üzerine S.G. hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma, halen savcılık tarafından yürütülüyor.

Diğer yandan S.G.'nin eski eşine tokat ve tekme atma anı, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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