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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sinan KABATEPE/DHA
29.01.2019 - 12:38, Son Güncelleme:

Eski eşindeki kızını böyle kaçırdı!

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Eski eşindeki kızını böyle kaçırdı!

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Ankara'da yaşayan baba, velayeti eski eşinde olan kızını kiralık otomobille kaçırdı. Annenin işyerinin önünde meydana gelen kaçırma olayına, bir güvenlik görevlisi engel olmak istedi.


Ancak baba, güvenlik görevlisini, otomobilin motor kaputunda yaklaşık 300 metre sürükleyip, yoluna devam etti. Polis, babanın kızıyla birlikte Ankara'da olduğunu belirledi.

Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi'nde meydana gelen kaçırma olayı iddiaya göre şöyle gelişti; E.D. ve K.G. yaklaşık 4 yıl önce boşandı. Çiftin 4.5 yaşındaki kızları Z.G.'nin velayeti anneye verildi. Ankara'da yaşayan baba K.G., kiralık otomobille dün Ereğli'ye gelip, kızını görmek istedi. Baba ile mahkeme kararına rağmen kızını kendisine göstermediğini ileri sürdüğü eski eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında annenin dalgınlığından yararlanan baba, kızını kucaklayarak, otomobile bindirdi.  Babaya, annenin çalıştığı iş yerindekiler ile çevredekiler engel olmak istedi. Koşarak otomobilin yanına giden anne de kızını almaya çalıştı. Tüm engellemelere rağmen baba, otomobile binip, çalıştırdı. Annenin çalıştığı iş yerinde görevli güvenlik görevlisi S.C., otomobilin önüne geçerek, gitmesini engellemeye çalıştı. Baba K.G. ise otomobili, güvenlik görevlisinin üzerine sürdü. Otomobilin motor kaputuna tutunan güvenlik görevlisi, yaklaşık 300 metre sürüklendikten sonra düştü. Baba K.G. otomobille hızla uzaklaştı.

Olayın ardından kalçasından yaralanan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı. Anne de polise şikayetçi oldu. Hemen harekete geçen polis, baba K.G.'nin kızı Z.G. ile Ankara'ya gittiğini belirledi. Ankara'da ifadesi alınan baba, mahkeme kararında kızını ayda 2 kez ve tatil dönemlerinde görme hakkı bulunduğunu ancak anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi E.D.'nin bu karara uymadığını ileri sürdü. Baba, kızını, kendisine gösterilmediği için aldığını söyledi.

Sağlık durumu iyi olan güvenlik görevlis S.C. de baba K.G.'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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