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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA-DHA
11.05.2019 - 19:24, Son Güncelleme:

Eski damat pompalı tüfekle dehşet saçtı

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Eski damat pompalı tüfekle dehşet saçtı

İstanbul Silivri’de bir kişi eski kayınpederini sokak ortasında pompalı tüfekle üç el ateş ederek, bacağından vurup olay yerinden kaçtı. Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen eski kayınpeder hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Silivri Alibey Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen eski kayınpederi Koray C.’yi takip etmeye başladı. Varyemez Kahvesi mevkiine kadar takip eden eski damat, Koray C.’nin karşısına çıkarak tartışmaya başladı. Kısa süren tartışmanın ardından eski damat, eski kayınpederi Koray C.’yi pompalı tüfekle 3 el ateş ederek bacağından yaralayıp olay yerinden kaçtı.

VURDU KAÇTI

Silah seslerini duyan vatandaşlar dışarıya çıkınca gördükleri karşısında korku dolu anlar yaşarken, bazı vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahalede bulundu. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Koray C. ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri ise kaçan eski damadı yakalamak için çalışma başlattı.

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