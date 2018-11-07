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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)
07.11.2018 - 17:23, Son Güncelleme:

Eski belediye başkanına hapis cezası

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Eski belediye başkanına hapis cezası

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan Develi Belediye eski Başkanı Recep Özkan, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı davada, 4 sanığa 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi, 2 sanık ise beraat etti.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz sanıklar Develi Belediye eski Başkanı Recep Özkan ile Fatih D., Mustafa Ç., Mustafa K., Nuh K. ve Kozan K. ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Mikdat H. ise duruşmaya katılmadı. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarini istedi.

Terör örgütü üyesi olmadığını iddia eden Recep Özkan, "Ülkesi için canını seve seve verecek bir ailenin evladıyım. 15 Temmuz gecesi oğlum A.E.Ö. ile birlikte meydanlara çıktım. Örgüte ait okul, yurt yaptırmadım. Kimseyi yönlendirmedim. Örgüt tarafından düzenlenen organizasyonlara sponsor olmadım. AK Parti'den 2 dönem Belediye Başkanlığı yaptım. Yaşadıklarım siyasi kumpas ve komplodan ibarettir. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu, tutuksuz sanıklardan Mikdat H. ve Kozan K.'ye 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7'şer yıl 6'şar ay; Recep Özkan ve Nuh K.'ye de aynı suçtan 6'şar yıl 3'er ay; Fatih D.'ye ise 'örgüte yardım etme' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Heyet, diğer sanıklar Mustafa Ç. ve Mustafa K.'nin ise delil yetersizliğinden beraatlarine karar verdi. Mahkeme heyeti, sanıkların istinaf ve Yargıtay süreci göz önüne alınarak tutuksuzluk hallerinin devamına karar verdi.

SAVCI 5 YILDAN 15 YILA HAPSİNİ İSTEMİŞTİ

Cumhuriyet savcısı, bir önceki duruşmada açıkladığı mütalaasında, aralarında Develi Belediyesi'nin eski başkanı Recep Özkan'ın da bulunduğu tutuksuz 6 sanığın 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapsini istemişti. Duruşma savcısı, tutuksuz sanık Mustafa K. hakkında ise beraat kararı verilmesini talep etmişti.

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