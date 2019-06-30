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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.06.2019 - 23:39, Son Güncelleme:

Eski atlet ve doktor Arman Çağdaş kimdir?

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Eski atlet ve doktor Arman Çağdaş kimdir?

Sırıkla atlamada eski Türkiye rekortmeni olan estetik cerrah Prof. Dr. Arman Çağdaş İzmir'de hayatını kaybetti. Eski atlet ve doktor Arman Çağdaş'ın acı haberi, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından verildi. "Uçan profesör" olarak da anılan Çağdaş, estetik cerrahinin dünyadaki sayılı isimlerinden biri olarak tanınıyordu. Peki, eski atlet ve doktor Arman Çağdaş kimdir? İşte, Arman Çağdaş'ın hayatı...

Türkiye Atletizm Federasyonu, yaptığı açıklamada, Türk atletizminin 1960'lı yıllardaki rekortmen sırıkçısı ve milli atlet Arman Çağdaş'ın 81 yaşında İzmir'de vefat ettiğini duyurdu. İşte 3 kez Türkiye şampiyonluğu kazanan Arman Çağdaş'ın biyografisi.

ARMAN ÇAĞDAŞ'IN HAYATI

1938 doğumlu olan Prof. Dr. Arman Çağdaş, 1950’ler ve 60’larda sırıkla atlama branşında milli formayı giydi. Arman Çağdaş, 4.12 ile Türkiye rekoru kıran döneminin branşında en önemli isimlerinden oldu. 1966-68 sırıkla arasında üç kez Türkiye şampiyonluğu kazanan Arman Çağdaş, 23 Nisan 1966 tarihinde ise Ankara’daki 4.12’lik derecesiyle sırıkla atlamada Türkiye rekorunu yenilemişti.

Başarılı atletizm kariyeri nedeniyle daha sonra ‘uçan profesör’ olarak anılan Çağdaş, uzun yıllar yurtdışında çalışmış ve estetik cerrahinin dünyadaki sayılı isimlerinden biri olarak ün yapmıştı.

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