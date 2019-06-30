Eski atlet ve doktor Arman Çağdaş kimdir?
Sırıkla atlamada eski Türkiye rekortmeni olan estetik cerrah Prof. Dr. Arman Çağdaş İzmir'de hayatını kaybetti. Eski atlet ve doktor Arman Çağdaş'ın acı haberi, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından verildi. "Uçan profesör" olarak da anılan Çağdaş, estetik cerrahinin dünyadaki sayılı isimlerinden biri olarak tanınıyordu. Peki, eski atlet ve doktor Arman Çağdaş kimdir? İşte, Arman Çağdaş'ın hayatı...
Türkiye Atletizm Federasyonu, yaptığı açıklamada, Türk atletizminin 1960'lı yıllardaki rekortmen sırıkçısı ve milli atlet Arman Çağdaş'ın 81 yaşında İzmir'de vefat ettiğini duyurdu. İşte 3 kez Türkiye şampiyonluğu kazanan Arman Çağdaş'ın biyografisi.
ARMAN ÇAĞDAŞ'IN HAYATI
1938 doğumlu olan Prof. Dr. Arman Çağdaş, 1950’ler ve 60’larda sırıkla atlama branşında milli formayı giydi. Arman Çağdaş, 4.12 ile Türkiye rekoru kıran döneminin branşında en önemli isimlerinden oldu. 1966-68 sırıkla arasında üç kez Türkiye şampiyonluğu kazanan Arman Çağdaş, 23 Nisan 1966 tarihinde ise Ankara’daki 4.12’lik derecesiyle sırıkla atlamada Türkiye rekorunu yenilemişti.
Başarılı atletizm kariyeri nedeniyle daha sonra ‘uçan profesör’ olarak anılan Çağdaş, uzun yıllar yurtdışında çalışmış ve estetik cerrahinin dünyadaki sayılı isimlerinden biri olarak ün yapmıştı.
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