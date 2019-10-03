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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
03.10.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Eski Aselsan çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası

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Eski Aselsan çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan yargılanan eski Aselsan çalışanı 17 sanık, 1 yıl 10 ay 15 gün ile 7 yıl 9 ay 22 gün arasında değişen sürelerde hapisle cezalandırıldı.

Eski Aselsan çalışanı 20 sanığın, FETÖ üyesi olmak suçundan yargılandığı davada karar açıklandı. Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanıklar ve avukatları katıldı.

Sanıkların son sözlerini dinleyen mahkeme başkanı, müzakere arasından sonra mahkeme heyetinin verdiği kararı açıkladı.

Buna göre, sanıklardan Adnan Birinci ve Ahmet Işık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklar Ali Güldoğan, Cengiz Özdemir, Dursun Kazan, Hazım Genç, Mahmut Ulusoy, Mehmet Melih Ceylan, Sadi Çakır, Süleyman Gürer, Tuncay Erdoğan, Çetin Karakaş ve Kemal Kıymaz, aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Sanıklar Bünyamin Demir, Mahmut Kıraç ve Gülay Erdoğan'a da 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Heyet, yargılama aşamasında itirafçı olup etkin pişmanlıktan yararlanan sanık H.M.B'ye, 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verip, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Sanıklar Ahmet Gezer, Ali Keskin ve Mehmet Emin Merdan ise beraat etti.

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