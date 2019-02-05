Eşinin pasaportundaki tahdit kaldırıldı
‘FETÖ davası'nda tutuklu yargılanan CHP PM üyesi Eren Erdem’in eşi Nuray Erdem’in pasaportuna konulan tahdit kaldırıldı.
Erdem’in avukatı Onur Cıngıl, "Müvekkilimiz Eren Erdem’in eşinin pasaportuna haksız ve hukuksuz şekilde konulan tahdit (sınırlama) ilk günden bu yana olan taleplerimizin CHP Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Levent Gök tarafından Adalet ve İçişleri bakanlıklarına iletilmesi ve yoğun görüşmeler neticesinde kaldırıldı. Bu bakanlığın aldığı bir idari karardı. Hukuksuz tahdit kararından geri dönülmüş oldu” dedi.
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