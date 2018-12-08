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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tayfur KARA/ SAMSUN (DHA)
08.12.2018 - 16:16, Son Güncelleme:

Eşinin öldürdüğü Merve'nin son görüntüleri

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Eşinin öldürdüğü Merve'nin son görüntüleri

Samsun'da boşanmak üzere olduğu eşi Enis Adem Şahin (31) tarafından 25 yerinden bıçaklanarak öldürülen Merve Şahin’in (25) olay yerine giderken güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 2 Aralık’ta Kadıköy Mahallesi’ndeki Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi’nin otoparkında meydana geldi. Tekirdağ’da oturan Enis Adem Şahin ile boşanma aşamasında olduğu için Samsun’a yerleştiği öne sürülen eşi Merve Şahin arasında bilinmeyen nedenle otoparkta tartışma çıktı.

Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşürken Enis Adem Şahin, üzerinde taşıdığı bıçağı 1 çocuk annesi eşine art arda sapladı. Merve Şahin kanlar içinde yerde kaldı. Genç kadın, sağlık görevlilerince otoparktan acil servise götürülürken yaşamını yitirdi. Enis Adem Şahin ise olay yerinden sırt çantasıyla kaçarken, polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan Enis Adem Şahin, emniyete götürülürken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü öne sürerek "Pişmanım" dedi. Şahin daha sonra çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Boşanmak istediği eşi tarafından 25 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Merve Şahin’in olay yerine giderken güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kızı Ayşe Hira ile birlikte yürüyen kadının hastane otoparkına gittiği görülüyor.

''KIZININ ELİNDEN TUTUP ÖLÜME GİTTİ''

Merve Şahin’in kızı A.H.’nin elinden tutarak katilinin yanına gittiğini söyleyen kuzeni Neslihan Özkan, "Olay günü baba çocuğun görmek için Samsun’a kardeşi ile birlikte geldi. Merve de ikisinin birlikte geldiğini öğrenince çocuğunu yalnız bırakmak istemedi ve bir araya geldiler. Biz ’gitme’ dememize rağmen çocuğunu yalnız bırakmak istemediği için gitti. Hatta Merve’nin çocuğunun elinden tutarak binadan çıkışının görüntüleri de var. Katil muhtemelen çocuğun vekaletini alabilmek için yeğenime kağıtları zorla imzalatmak istedi. Benim kuzenim canını verir ama çocuğunu vermezdi ve öyle de oldu. Canından oldu benim kuzenim" dedi.

''ÇOCUK KATİL ZANLISININ KARDEŞİNE VERİLDİ''

Samsun Kadın Meclisi üyeleri, öldürülen Merve Şahin’in yakınları ile birlikte olayın olduğu yerde açıklama yaptı. Basın açıklamasına CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu da katıldı. Şahin’in yakınları gözyaşlarını tutamazken, olay yerine karanfil bırakıldı.

Kuzeni Merve Şahin’in kızı A.H.’nin savcılık talimatıyla katil zanlısı Enis Adem Şahin’in kardeşine verildiğini belirten Neslihan Özkan, "Madem benim kuzenim kendisini aldattı, neden boşanmasın diye uğraştı o kadar? Boşanma davasını açan benim kuzenimdir. Biz Merve’yi kaybettik, A.H.’ye aile olmak istiyoruz. 3 yaşında masum bir kız çocuğunun, vahşi bir katilin kardeşi ile ne işi var?" diye sordu.

''13 ARALIK’TA BOŞANMA DURUŞMASI VARDI''

Özkan, olayın kuzeninin boşanmak için açtığı davadan önce yaşandığını belirterek, "13 Aralık’ta mahkemeleri vardı ve bu olay, mahkemeden 10 gün önce meydana geldi. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Daha 25 yaşında gül damlası gibi yeğenimizi vahşice katleden bu adamın rahat etmesini istemiyoruz" diye konuştu. Grup açıklamanın ardından dağıldı.

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