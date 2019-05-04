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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)
04.05.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

'Eşinin arkadaşıyım' diyerek dehşeti yaşatmıştı! Cezayı duyunca...

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'Eşinin arkadaşıyım' diyerek dehşeti yaşatmıştı! Cezayı duyunca...

ERZURUM'da eşi L.G.'ye (38), patates satma bahanesiyle çağırdığı evinde cinsel saldırıda bulunmak isteyen Demir Ç.'nin (40) 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyan Ş.G., mahkeme heyetindeki hakimler ve savcının ellerini öpmek istedi. Demir C'.yi, duruşma salonundaki polisler engelledi.

Olay, 26 Ekim 2018 günü Palandöken ilçesindeki Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, L.G.'nin evine giden Demir Ç., kapıyı açan kadına, "Ben eşinin kahveden arkadaşıyım. Eşinin haberi var. Benim az ilerideki evimde çuvalda patatesler var, gelip patateslerden al " dedi.

L.G. de inanıp, Demir Ç.'nin evine gitti. Kadın içeri girer girmez evin dış kapısını kilitleyen Demir Ç., L.G.'ye cinsel saldırıda bulunmak istedi. Kurtulmayı başarıp, evine koşan L.G., telefonla eşini arayarak, başına gelenleri anlattı. Eşiyle birlikte hastaneye giden L.G.'ye vücudunda darp izleri olduğu yönünde rapor verildi.

Şikayetçi olan L.G. ifadesinde "Eve girer girmez kapıyı kapattı ve üzerime atlayıp tecavüz etmeye çalıştı. Karşı koymam üzerine aramızda arbede yaşandı. Yere düştüm, ayağa kalktıktan sonra terlikle kendisine vurmaya başladım. Bu işe yaramayınca da kapı arkasında süpürge vardı, onu alıp vurarak kendimi korumaya çalıştım. Bağırmaya başladım. 'Sus beni rezil edeceksin. Millet gelecek bende bu benim evime geldi diyeceğim, sen rezil olacaksın' diyerek, beni susturmaya çalıştı. Fakat bağırmaya devam ettim. Bir fırsatını bulup evden ayrıldım. Terliğimin teki evde kaldı" dedi.

Gözaltına alınan Demir Ç., 27 Ekim günü tutuklanarak, cezaevine konuldu. 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, 'nitelikli cinsel saldırı'ya teşebbüs suçunu oluşturabileceği gerekçesiyle, görevsizlik kararı ile 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

AVUKAT: SANIĞIN EVİ MANAV DEĞİL

Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın 2 Mayıs'ta görülen karar duruşmasında Demir Ç., suçlamaları kabul etmedi. Kendisinin de evli ve çocuklu olduğunu belirten Demir Ç., "Ablayı tanımıyorum, taciz etmedim. Adaletinize sığınıyorum" diye konuştu. Sanık avukatı Ahmet Ozan Öztürk de iddiaların sadece müşteki ve tanık beyanından ibaret olduğunu savunarak, "Mağdurun kolundaki morlukların müvekkil tarafından oluşturulduğuna dair bir delil yoktur. Olaya bakıldığında müşteki 'beni aşağıya indirdi, daha sonra evimde patatesler var' diyor. Ancak müvekkilin evi manav değil. Bir insan neden patates almaya başkasının evine girsin, bu durum hayatın olağan akışına aykırı. Müvekkilden aldığı patatesinin para ödememek için böyle bir iftira attığını düşünmekteyiz" dedi.

Duruşma sonunda mahkeme, Demir Ç.'yi 'basit cinsel saldırı' suçundan 9,5 yıl, 'cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4,5 yıl olmak üzere toplam 14 yıl hapis cezasına çarptırdı. 'Suçun mağdur üzerindeki sosyal ve psikolojik etkileri' nedeniyle üst sınırdan ceza veren mahkeme, iyi hal indirimi uygulamadı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Sanığın ceza aldığını duyunca sevinen L.G.'nin eşi Ş.G., mahkeme heyetindeki hakimlerin ellerini öpmek istedi. Ancak duruşma salonundaki polisler buna izin vermedi.

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