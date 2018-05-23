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    Eşini yaralı halde bırakıp, etek almaya gittiği iddia edildi

    Muammer ŞEN / DHA
    23.05.2018 - 15:49 | Son Güncelleme:

    Karaman'da eşi Mehmet G.'nin kullandığı motosikletle giderken eteği zincire dolanıp düştüğü öne sürülen Şerife G. (60) yaralandı. Mehmet G.'nin kaza sonrası yaralı eşini bırakıp, yırtılan eteğinin yerine yenisini almak için kent merkezine gittiği öne sürüldü.

    Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Beyazıt Mahallesi Karaman- Mut karayolunda meydana geldi. Plakasız motosikletle kent merkezine doğru giden Mehmet G.'nin arkasındaki eşi Şerife G., eteği, zincire dolanınca düşüp, yaralandı. Mehmet G., iddiaya göre yaralı eşini yol kenarına bırakıp, yırtılan eteğinin yerine yenisini almak için kent merkezine gitti.

    Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Şerife G., Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şerife G.'nin sol bacağında kırıklar olduğu saptandı.

    Eşini yaralı halde bırakıp, etek almaya gittiği iddia edildi

     

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    Etiketler: etek , motosiklet kazası , etek almaya gitti , gündem
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