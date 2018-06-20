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    Eşini ve kızını boğdu

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    20.06.2018 - 20:43 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da musluk kaplama işi yapan Mehdin Elgün, eşi Nurşen ve 2 yaşındaki kızı Ecrin’i boğarak öldürdü. Polise teslim olan Elgün, “Psikolojik rahatsızlığım var” dedi.

    Arnavutköy’de eşi Nurşen ve 2 yaşındaki kızları Ecrin’le yaşayan Mehdin Elgün (25), dün sabah 06.00 sıralarında 112’yi arayarak eve ambulans istedi. Sağlık ekibi eve geldiğinde Mehdin Elgün’ün yaralı olduğunu, eşi ve kızının nefes almadığını belirledi.

    KENDİMİ, EŞİMİ VE KIZIMI ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTIM

    Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Gözaltına alınan Mehdin Elgün, bir süredir psikolojik rahatsızlığı olduğunu, birkaç gündür uyuyamadığını belirterek, “Psikolojik rahatsızlığımla ilgili ailemden destek alamadım. Akşam eve geldim. Kendimi öldürmeye karar verdim. Bıçakla kendimi kestim. Daha sonra şarj kablosuyla kendimi boğmaya çalıştım. Öleceğimi düşünerek eşim ve kızımı da öldürmeye karar verdim. Önce eşimi boğdum, daha sonra kızımı. Sabah saatlerine kadar bekledim ölmediğimi anlayınca 112’yi aradım” dedi.

    Genç kadın ve çocuğu yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Evde kanlı 3 bıçak, jilet ve tığ bulundu. 3 yıl önce Nurşen Elgün ile evlenen Mehdin Elgün’ün uyuşturucu ve hırsızlıktan emniyette kaydı olduğu anlaşıldı.

    Etiketler: gazetehaberleri , istanbul , şiddet , son dakika , haberler
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