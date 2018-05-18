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    Eşini sokak ortasında öldürdü, ‘iyi hal indirimi’ aldı!

    Ayşegül USTA/İSTANBUL
    18.05.2018 - 12:17 | Son Güncelleme:

    Beyoğlu’nda 3 Haziran 2017’de tartıştıktan sonra sokağa çıkan eşi Birgül Çeçen’i(35) arkasından giderek pompalı tüfekle öldüren elektrikçi Ali Çeçen(40) hakkındaki davada 3’üncü duruşmada karar çıktı. Mahkeme heyeti, Çeçen’i eşi Birgül Çeçen’i “Kasten öldürmek” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada iyi hal indirimine gidilmesi ise dikkat çekti.

    İstanbul 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali Çeçen katıldı.

    Ali Çeçen son savunması ve son sözünde, “Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Pişmanım beraatımı talep ediyorum. Takdir mahkemenindir” dedi.

    Çeçen’in avukatı, Muhittin Yüzüak ise “Sanık ile maktul arasında daha önce ailevi sebepler yüzünden bir ihtilaf olup, bu durumdan dolayı hafif tahrik uygulanmasını istiyoruz. Taksiren öldürmeye sebebiyet verme şekli ile olayın meydana geldiği kanısındayız. Müvekkilimin beraatına, mahkeme aksi kanaatteyse lehe olan hükümlerin uygulanarak tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili Nuray Yiğit de Ali Çeçen’in cezalandırılmasını istedi.

    İYİ HAL İNDİRİMİ İLE MÜEBBET HAPİS

    Eşi Birgül Çeçen’i “Kasten öldürmek” suçundan Ali Çeçen’i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti duruşmadaki iyi halini dikkate alarak cezasını müebbet hapse indirdi. Ali Çeçen’e “Silahlı tehdit” suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasın ise ertelendi.

    Etiketler: beyoğlu , kadın cinayeti , müebbet hapis cezası , gündem
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