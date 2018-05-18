Eşini sokak ortasında öldürdü, ‘iyi hal indirimi’ aldı!

İstanbul 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali Çeçen katıldı.



Ali Çeçen son savunması ve son sözünde, “Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Pişmanım beraatımı talep ediyorum. Takdir mahkemenindir” dedi.

Çeçen’in avukatı, Muhittin Yüzüak ise “Sanık ile maktul arasında daha önce ailevi sebepler yüzünden bir ihtilaf olup, bu durumdan dolayı hafif tahrik uygulanmasını istiyoruz. Taksiren öldürmeye sebebiyet verme şekli ile olayın meydana geldiği kanısındayız. Müvekkilimin beraatına, mahkeme aksi kanaatteyse lehe olan hükümlerin uygulanarak tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili Nuray Yiğit de Ali Çeçen’in cezalandırılmasını istedi.

İYİ HAL İNDİRİMİ İLE MÜEBBET HAPİS



Eşi Birgül Çeçen’i “Kasten öldürmek” suçundan Ali Çeçen’i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti duruşmadaki iyi halini dikkate alarak cezasını müebbet hapse indirdi. Ali Çeçen’e “Silahlı tehdit” suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasın ise ertelendi.