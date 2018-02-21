Eşini otel lobisinde öldürdü... Savcı, haksız tahrik indirimi istedi

ÜMRANİYE’de 14 Nisan 2017 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre, aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle eşi ile ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olan 2 çocuk annesi Duygu Kadakal, E.D. isimli arkadaşıyla bir otele gitti. Bu sırada eşinin otele girdiğini gören Hakan Kadakal da peşlerinden içeriye girdi. Otelin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, Hakan Kadakal, otelin lobisinde bir süre eşi ile tartıştı.

Tartışma sırasında bir anda sinirlenen Hakan Kadakal, belinden çıkardığı ve bir beze sarılı olan bıçak ile defalarca eşini bıçakladı. Bu sırada otelin lobisinde bulunan 3 kişi ise koşarak dışarıya kaçtı. Eşini defalarca bıçaklayan Hakan Kadakal, son bir darbe ile bıçağı eşinin sırtına sapladıktan sonra otelden ayrıldı. Olay yerine gelen ambulans ile sırtında bıçak saplı olduğu halde hastaneye kaldırılan Duygu Kadakal, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan ve bir gün sonra yakalanan Hakan Kadakal savcılıktaki ifadesinde, eşiyle birkaç dakika tartıştıklarını, eşi edepsizce konuşunca, yanında taşımayı alışkanlık haline getirdiği bıçağı çıkarıp defalarca saplağını, pişman olduğunu söyledi.

Hakan Kadakal, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hakan Kadakal’ın ‘eşini kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

'CAN ALACAĞIM LİSTE KABARIK'

Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen davanın 3. celsesine, tutuklu sanık Hakan Kadakal, Duygu Kadakal’ın kardeşi Gizem Topçu ve taraf avukatları katıldı. Müşteki avukatı Onur Eyüboğlu duruşmada, “Sanığın Facebook adresinde olaydan önce 16 Ekim 2016 tarihinde yaptığı, ‘Herkes hakkını helal etsin. Can alacağım liste de kabarık’ şeklinde paylaşımda bulunmuş olması ve bıçağı hazırlayıp üzerinde taşıyarak eşini canavarca hisle hareket etmek suretiyle kasten öldürme eylemini gerçekleştirdiği sabittir. Sanık, kamera görüntülerinden de anlaşılacağı üzere otel lobisinde cinayeti işleyerek, olmadığı halde kendisi lehine tahrik indirimi sağlayarak az bir ceza almak sureti ile bu olayı planlamıştır. Sanığın lehine indirim yapılmamasına karar verilmesini talep ederiz” dedi.

Duruşmada mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanık Hakan Kadakal’ın, ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma, tarafların son savunmalarını yapmaları ve karar verilmek için ertelendi