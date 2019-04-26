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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
26.04.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

Eşini öldüren sanıktan şok savunma! ''Şeker hastası olduğum için...''

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Eşini öldüren sanıktan şok savunma! ''Şeker hastası olduğum için...''

Bursa’da tartıştığı eşini öldüren ve hakkında müebbet hapis talebiyle dava açılan 80 yaşındaki sanık hakim karşısına çıktı. Olay günü eşiyle tartıştıklarını kaydeden sanık, "Şeker hastasıyım, neden yaptım, nasıl yaptım tam olarak hatırlamıyorum” dedi.

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  • Eşini öldüren sanıktan şok savunma
  • Eşini öldüren sanıktan şok savunma
  • Eşini öldüren sanıktan şok savunma
  • Eşini öldüren sanıktan şok savunma
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay merkez Yıldırım'a bağlı Teferrüç Mahallesi’nde meydana geldi. 80 yaşındaki Kazım Korur, tartıştığı eşi Fatma Korur’u bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra Fomara’daki Asayiş Şube Müdürlüğü’ne giden Korur, buradaki polis memurlarına eşini bıçaklayarak öldürdüğünü ve cesedinin evinde olduğunu söyledi.

Korur’un verdiği adresi kontrol eden ekipler Fatma Korur’u kanlar içerisinde buldu. Fatma Korur’un 12 yerinden bıçaklandığı ortaya çıktı.

Olaydan sonra tutuklanan Kazım Korur hakkında kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı. 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuklu sanık, akrabaları ve avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan yaşlı adam, olay günü yaşananları tam olarak hatırlamadığını, eşiyle tartıştıklarını ve şeker hastası olduğu için aniden hareket etmiş olabileceğini söyledi.

Kazım Korur, “Olay günü eşimle tartıştık. Daha önce de arada tartışıyorduk. En son tartışmamızda ben şeker hastası olduğum için çok sinirlenmişim. Kendime geldiğimde karımı kanlar içinde yatarken gördüm. Onu isteyerek öldürmedim, zaten durumun farkına vardığımda gidip polise teslim oldum. Tasarlayarak yapmadım, çok pişmanım” dedi.

Mahkeme eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. 

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