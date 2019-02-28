EÅŸini, kendisini aldattÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki mektup yÃ¼zÃ¼nden Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸ

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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DHA
28.02.2019 - 20:02, Son GÃ¼ncelleme:

EÅŸini, kendisini aldattÄ±ÄŸÄ± yönündeki mektup yüzünden öldürmüÅŸ

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EÅŸini, kendisini aldattÄ±ÄŸÄ± yönündeki mektup yüzünden öldürmüÅŸ

Bursa'da, evinde 2 kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±nÄ± yan odaya kapattÄ±ktan sonra eÅŸi Hatice Eren'i (32) tabancayla baÅŸÄ±ndan vurarak Ã¶ldÃ¼ren Cihan Eren'in (36) yargÄ±lanmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor. SanÄ±k Cihan Eren, olaydan bir sÃ¼re Ã¶nce eÅŸinin kendisini aldattÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik mektup aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, cinayeti bu nedenle iÅŸlediÄŸini iddia etti.

Olay, Ä°negÃ¶l ilÃ§esinde 21 MayÄ±s 2017 tarihinde meydana geldi. HasanpaÅŸa Mahallesi'nde oturan Cihan Eren saat 07.00 sÄ±ralarÄ±nda, ailevi nedenlerden dolayÄ± eÅŸi Hatice Eren ile tartÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¼rÃ¼ltÃ¼ Ã¼zerine kalkan kÄ±zlarÄ±nÄ± oturma odasÄ±nda gÃ¶tÃ¼rÃ¼p kapÄ±yÄ± Ã¼zerlerine kapatan Cihan Eren, daha sonra ruhsatsÄ±z olduÄŸu belirtilen tabancasÄ± ile yatak odasÄ±nda bulunan eÅŸi Hatice Eren'i, baÅŸÄ±na yakÄ±n mesafeden ateÅŸ ederek Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.

Cinayet sonrasÄ± cep telefonu ile aynÄ± mahallede oturan akrabalarÄ±na haber veren Cihan Eren, tabancayÄ± dereye atÄ±p jandarmaya teslim oldu. Bu sÄ±rada gelen Cihan Eren'in akrabalarÄ±, oturma odasÄ±nda oynayan ve yaÅŸananlardan haberdar olmayan Ã§iftin 5 yaÅŸÄ±ndaki S. ve 3 yaÅŸÄ±ndaki E. adlÄ± kÄ±zlarÄ±nÄ± evden uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

Hatice Eren'in cansÄ±z bedeni ise otopsi yapÄ±lmak Ã¼zere Bursa Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tutuklanan Cihan Eren hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±ldÄ±.

EÅŸini, kendisini aldattÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki mektup yÃ¼zÃ¼nden Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸ

DAVA SÃœRÃœYOR

Tutuklu sanÄ±k, Ä°negÃ¶l AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

SanÄ±k Cihan Eren, ifadesinde olay gÃ¼nÃ¼nden Ã¶nce eÅŸinin kendisini aldattÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik mektup geldiÄŸini, o nedenle bir anlÄ±k sinirle eÅŸini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Mahkeme heyeti, sanÄ±ÄŸÄ±n tutukluluk halinin devamÄ±na, duruÅŸmanÄ±n ise 14 MayÄ±s 2019 tarihine ertelenmesine karar verdi.

Ã‡ocuklarÄ±nÄ± odaya kilitledi... Yatak odasÄ±nda korkunÃ§ olay
ÇocuklarÄ±nÄ± odaya kilitledi... Yatak odasÄ±nda korkunç olay
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