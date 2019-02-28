EÅŸini, kendisini aldattÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki mektup yÃ¼zÃ¼nden Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸ

EÅŸini, kendisini aldattÄ±ÄŸÄ± yönündeki mektup yüzünden öldürmüÅŸ
Bursa'da, evinde 2 kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±nÄ± yan odaya kapattÄ±ktan sonra eÅŸi Hatice Eren'i (32) tabancayla baÅŸÄ±ndan vurarak Ã¶ldÃ¼ren Cihan Eren'in (36) yargÄ±lanmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor. SanÄ±k Cihan Eren, olaydan bir sÃ¼re Ã¶nce eÅŸinin kendisini aldattÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik mektup aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, cinayeti bu nedenle iÅŸlediÄŸini iddia etti.
Olay, Ä°negÃ¶l ilÃ§esinde 21 MayÄ±s 2017 tarihinde meydana geldi. HasanpaÅŸa Mahallesi'nde oturan Cihan Eren saat 07.00 sÄ±ralarÄ±nda, ailevi nedenlerden dolayÄ± eÅŸi Hatice Eren ile tartÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¼rÃ¼ltÃ¼ Ã¼zerine kalkan kÄ±zlarÄ±nÄ± oturma odasÄ±nda gÃ¶tÃ¼rÃ¼p kapÄ±yÄ± Ã¼zerlerine kapatan Cihan Eren, daha sonra ruhsatsÄ±z olduÄŸu belirtilen tabancasÄ± ile yatak odasÄ±nda bulunan eÅŸi Hatice Eren'i, baÅŸÄ±na yakÄ±n mesafeden ateÅŸ ederek Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.
Cinayet sonrasÄ± cep telefonu ile aynÄ± mahallede oturan akrabalarÄ±na haber veren Cihan Eren, tabancayÄ± dereye atÄ±p jandarmaya teslim oldu. Bu sÄ±rada gelen Cihan Eren'in akrabalarÄ±, oturma odasÄ±nda oynayan ve yaÅŸananlardan haberdar olmayan Ã§iftin 5 yaÅŸÄ±ndaki S. ve 3 yaÅŸÄ±ndaki E. adlÄ± kÄ±zlarÄ±nÄ± evden uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.
Hatice Eren'in cansÄ±z bedeni ise otopsi yapÄ±lmak Ã¼zere Bursa Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tutuklanan Cihan Eren hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±ldÄ±.
DAVA SÃœRÃœYOR
Tutuklu sanÄ±k, Ä°negÃ¶l AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
SanÄ±k Cihan Eren, ifadesinde olay gÃ¼nÃ¼nden Ã¶nce eÅŸinin kendisini aldattÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik mektup geldiÄŸini, o nedenle bir anlÄ±k sinirle eÅŸini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
Mahkeme heyeti, sanÄ±ÄŸÄ±n tutukluluk halinin devamÄ±na, duruÅŸmanÄ±n ise 14 MayÄ±s 2019 tarihine ertelenmesine karar verdi.
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