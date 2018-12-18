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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
18.12.2018 - 18:11, Son Güncelleme:

Eşini çekici dehşetinde kaybeden kadın: Gözümün önünde paramparça oldu

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Eşini çekici dehşetinde kaybeden kadın: Gözümün önünde paramparça oldu

Sakarya'nın Geyve İlçesi'nde trafikte tartıştığı çekici tarafından ezilerek öldürülen Fevzi Mumlu'nun olay anında beraberinde olan eşi, dehşet anlarını anlattı. Acılı eş Sibel Mumlu, "Çok kaçmaya çalıştık . Gözümün önünde paramparça oldu eşim, 'dur' bile diyemedim" dedi.

Geyve Şerefiye Mahallesi'nde yaşanan olayda çekici sürücüsü H.K. ile otomobil sürücüsü Feyzi Mumlu (38), trafikte tartışmış, 5 kilometre süren kovalamaca sonunda da Mumlu, çekicinin karşısına dikilmişti. Ancak sürücü H.K. çekiciyi, Mumlu'nun üzerine sürerek, ölümüne neden olmuştu. H.K., tutuklanarak, cezaevine konulurken, 2 yıllık eşi gözleri önünde can veren Sibel Mumlu, DHA'ya konuştu.

Eşini çekici dehşetinde kaybeden kadın: Gözümün önünde paramparça oldu

Acılı eş, "Sahibi olduğumuz fırından çıktık. Bu sırada yol kenarında spin atan çekici grubu vardı. Tartışma, korna basmaları nedeniyle başladı.  Eşimi darp ettiler. Daha sonra 5 kişilik çekici grubu selektör yaparak bizi takip etti. Eşim 'Düz yol burası gaza basayım, başımıza iş almayalım' dedi. Sağdan soldan bizi sıkıştırmaya çalıştılar, çekici önümüzde kırdı. Eşim manevra yaptı. Çekicinin arka tarafından bir kere kurtulduk biz. Çekici arabası üstündeki ışıkları yaka yaka selektör yaparak takip ettiler bizi. Biz çok kaçmaya çalıştık, yol kenarında bizi sıkıştırdılar. Bariyerlere doğru ittiler, benim tarafımdan arabamıza vurdular. Eşim arabadan indi, çekici geri geri gelip eşime vurdu. Çekicinin üstüne düştü eşim, can havliyle koşarak, önüne doğru gitti durdurmak için. Ama durmadı gözümün önünde ezdi, paramparça oldu, her yeri kırılmıştı" dedi.

Eşini çekici dehşetinde kaybeden kadın: Gözümün önünde paramparça oldu

'EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN'

Sibel Mumlu tutuklanan çekici sürücüsü ve yanındaki 4 kişinin en ağır şekilde cezalandırılmaalarını isteyerek, şöyle konuştu; "İnsan hayatının bu kadar ucuz olduğunu yaşayınca öğreniyorsun. Jandarmayı aradım anlatmaya çalışıyorum, kimse beni dinlemedi. Vaktinde gelmiş olsalardı, bu şekilde olmayabilirdi. Kimse canı yanmadıkça bunu anlayamaz. 5 kişilerdi. Ailemiz zor ayakta duruyor. Eşim gencecikti. 1 Mayıs 2016'da evlendik. Acısıyla tatlısıyla her şeyimizi beraber yaşıyorduk. Adalete güvenmek istiyorum ama insanlara hak ettiği ceza verilmiyor. Hepsinin içeride kalmasını istiyorum. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum" diye konuştu.

Eşini çekici dehşetinde kaybeden kadın: Gözümün önünde paramparça oldu

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