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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN/DHA
10.12.2018 - 10:04, Son Güncelleme:

Eşini boğarak öldüren sanığın avukatından inanılmaz iddialar! 'Oğluna cinsel istismarda...'

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Eşini boğarak öldüren sanığın avukatından inanılmaz iddialar! 'Oğluna cinsel istismarda...'

BURSA’da, otomobilde tartıştığı eşi Emine Keskin’i (37) elleriyle boğarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Ahmet Keskin’in (38) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada bilirkişi raporu okunurken, görüşü sorulan sanık avukatı Mehmet Tüzün, "Maktul tarafından müvekkilime tuzak kurulmuştur. Oğluna cinsel istismarda bulunması için müvekkilime, cinsel gücü artırıcı ilaçlar vermiş; ancak müvekkilim, bu tuzağa düşmemiştir. Ses kaydında ’250’lik ve 100’lük verdim’ beyanı bulunmaktadır" dedi.

Olay, geçen yılın Mayıs ayında, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Dereçavuş Mahallesi’nde meydana geldi. Otomobille gezmeye çıkan fabrika işçisi Ahmet Keskin ile eşi Emine Keskin arasında tartışma çıktı. Ahmet Keskin, tartışma sırasında, kendisini aldattığını öne sürdüğü eşini boğazını sıkarak, öldürdü.

Gözaltına alınan Ahmet Keskin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’eşini kasten öldürmek’ suçundan hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Ahmet Keskin’in yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Keskin ve avukatı, müşteki Eda Keskin ve avukatı, diğer müştekilerin avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatı katıldı. Duruşmada, bilirkişi raporu okundu. Rapora ilişkin görüşü sorulan sanık avukatı Mehmet Tüzün, "Maktul tarafından müvekkilime tuzak kurulmuştur. Oğluna cinsel istismarda bulunması için müvekkilime, cinsel gücü artırıcı ilaçlar vermiş; ancak müvekkilim, bu tuzağa düşmemiştir. Ses kaydında ’250’lik ve 100’lük verdim’ beyanı bulunmaktadır. Eğer maktul çocuğunu korumuş olsaydı müvekkilime ilaç vermemesi gerekirdi. Halbuki çocuğuna cinsel istismarda bulunması için sürekli ilaç verdiği anlaşılıyor" dedi.

Tutuklu sanık Ahmet Keskin ise avukatının savunmasına katıldığını, kendisinin de ses kayıtlarına ilişkin yazılı savunma hazırlayacağını söyledi. Mahkeme heyeti, Ahmet Keskin’in tutukluluk halinin devamına, Adli Tıp Kurumu’ndan engelli çocuğun istismara uğrayıp uğramadığına ilişkin rapor alınmasına ve rapor sonuçlarının beklenmesine karar verip, duruşmayı şubata erteledi.

 

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