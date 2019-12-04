Eşini 17 kez bıçakladı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilişim Daire Başkanı Cengiz İlter (42), şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu iddia edilen Sakarya Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan eşi Elif İlter’i (41) pazar gecesi İstanbul Üsküdar’da 17 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.
Elif İlter’in kanlar içinde yerde yardım beklerken yardıma gelen mahalle sakinine, yanlarından geçen erkeği işaret ederek, “Kocam yaptı” demesi üzerine Cengiz İlter gözaltına alındı. Elif İlter de hastaneye kaldırıldı. Emniyette sorguya alınan Cengiz İlter ifadesinde, tartışırken aralarında kavga çıktığını ve sinirlerine hâkim olamayarak eşini bıçakladığını itiraf etti. Cengiz İlter, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Elif İlter’in hastane yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.
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