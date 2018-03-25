Eşi eve kilitledi, polis böyle kurtardı... Bir darbe de çilingir vurmuş!

Akılalmaz olay, merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Cafer Ö. kıskandığı gerekçesiyle dışarı çıkmaması için genç kadının üzerine kapıyı kilitleyerek evden çıktı.



Saatlerce evde mahsur kalan genç kadın ihtiyaçlarını karşılamak için evden çıkamayınca çilingir çağırıp kapıyı açtırmak istedi. Gelen çilingir kapıyı 50 liraya açacağını söyledi. G.Ö.'nün üzerinde para olmadığını söylemesi üzerine çilingir kapıyı açmadan ayrıldı. Bunun üzerine G.Ö. 155’i arayıp polislerden yardım istedi.







KORKUDAN TİTREDİ

Kısa sürede olay yerine gelen polis, genç kadın ile görüştü. Demir şebekenin arkasına titreyerek konuşan G.Ö., "Lütfen kocama haber vermeyin. Onu aramayın, beni buradan çıkarın" dedi. Bunun üzerine polisler, genç kadını kurtarmak için şebekeyi kürekle kırdı. Açılan boşluktan dışarı çıkan G.Ö. ağlayarak polis aracına bindi, artık bu evde kalamayacağını belirterek, sığınma evine gitmek isteğini söyledi. Polis Cafer Ö.’yü bulmak için çalışma başlattı.

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