Esenyurt'taki feci kazada Minik Zeynep'in mucize kurtuluşu!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEsenyurt'taki feci kazada Minik Zeynep'in mucize kurtuluşu!
GeriGündem Esenyurt'taki feci kazada Minik Zeynep'in mucize kurtuluşu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
13.09.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

Esenyurt'taki feci kazada Minik Zeynep'in mucize kurtuluşu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Esenyurt'taki feci kazada Minik Zeynep'in mucize kurtuluşu!

İstanbul Esenyurt’ta babasının marketinin önünde oynayan 4 yaşındaki Zeynep Hiranur’u sokağa giren akrabaları görmeyerek üzerinden otomobille geçti. Yaşanan feci kaza anı güvenlik kamerasına yansırken küçük kız şans eseri kazadan ufak sıyrıklarla kurtuldu.

Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt Kıraç’ta yaşandı. Edinilen bilgiye, 4 yaşındaki Zeynep Hiranur Kaplan, babasının marketinin önünde yolda oturarak oyun oynuyordu. Bu sırada akrabaları olduğu öğrenilen M.K., aracıyla sokağa hızla giriş yaptı. Sürücü M.K. yerde oynayan küçük kızı görmeyerek üzerinden geçti.

KAZAYI SIYRIKLARLA ATLATTI

Ön tekerleri ile Zeynep Hiranur’un üzerinden geçen sürücü durumu fark ettikten sonra araçtan hemen indi. Bu sırada küçük kız ise aracın altından kendi imkanı ile çıktı. Çevredeki vatandaşların da yardımı ile kendisine çarpan araç ile sokak başındaki sağlık ocağına götürülen minik Zeynep Hiranur, daha sonra Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Birkaç gün tedbir amaçlı hastanede kalan küçük kız kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Yaşanan kaza sonrası küçük kızın ailesi akrabaları olan M.K.’dan şikayetçi olmadı.

Esenyurttaki feci kazada Minik Zeynepin mucize kurtuluşu

YERDE OLDUĞU İÇİN GÖRMEDİLER

Hastaneden sonra taburcu olan Zeynep Hiranur’un babası olayla ilgili konuşarak, “Cuma günü 15.30 sıralarında kızım orada oyun oynarken bir arkadaşımız araç ile yanlışlıkla istemeden çarpmış. Kızım yerde oturduğu için muhtemelen görmediler. Rabbimde inşallah muhafaza etti kızımı. Allah’u Teâlâ bize bağışladı. Bizim akrabamız kazayı yapan. Kendisi aradı beni dedi ki ‘kızının üzerinden arabayla geçtim çabuk gel’ Elhamdülillah geldim baktım ki kızımın durumu iyi. Allah bize bağışladı. Çok şükür” dedi.

Esenyurttaki feci kazada Minik Zeynepin mucize kurtuluşu

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Diyarbakır'da alçak saldırı: 4 kişi şehit oldu, 13 kişi yaralandı
Lüks sitede kadın cesedi bulundu
Çirkin saldırı için harekete geçildi... İade edin
18 yaşındaki genci vurdu, nedeni ise şaşkına çevirdi