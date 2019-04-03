Ameliyat masasında operasyon
İstanbul Esenyurt’ta özel bir hastanede böbrek hastası İsrailli A.A.’ya nakledilmek üzere Ürdünlü M.A.S.A’nın böbreğinin alınmasına dakikalar kala operasyon düzenlendi. A.A, M.A.S.A. ve 2 yasadışı organ ticareti organizatörü gözaltına alındı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı organ ticareti yapan bir organizasyonla ilgili bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine başlatılan çalışmada, organizatörler C.G. ve C.Ö.’nün Ürdünlü M.A.S.A’yı İstanbul’a getirdiği belirlendi.
M.A.S.A’nın böbreğinin alınması için özel bir hastaneye götürüldüğünün belirlenmesi üzerine operasyon başlatıldı. Esenyurt’taki özel bir hastaneye düzenlenen operasyonda, M.A.S.A, ameliyat masasında yakalanırken, böbreğin nakil edileceği İsrailli A.A. da gözaltına alındı.
Organizatörler C.G. ve C.Ö. de yakalandı. 4 kişi sorgulanmak üzere Emniyete götürüldü. M.A.S.A.’nın 12 bin Dolara böbreğini sattığı belirlendi.
A.A, savcılık talimatıyla Emniyetten, M.A.S.A. da savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Organizatör ile 2 kişi hakkında da adli kontrol kararı uygulanarak salıverildi.
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