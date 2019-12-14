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Veysel TİMDU / İSTANBUL (DHA)
14.12.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

Esenyurt'ta kız kaçırma iddiası sonrası ortalık karıştı

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İstanbul Esenyurt'ta, iki Suriyeli aile arasında kız kaçırma iddiası üzerine kavga çıktı. Genç kızın ailesi, kızlarını kaçırdıklarını iddia ettikleri aileye ait spotçu dükkanına saldırarak eşyaları parçaladı. Kavga sürerken kaçırılmadığı ortaya çıkan genç kızın ailesi, diğer aileden özür dileyerek zararı karşılayacakları sözünü verince kavga tatlıya bağlandı. Kavga anlar ise güvenlik kameraların yansıdı.

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  • Esenyurtta kız kaçırma iddiası sonrası yaşanan kavga kamerada
  • Esenyurtta kız kaçırma iddiası sonrası yaşanan kavga kamerada
  • Esenyurtta kız kaçırma iddiası sonrası yaşanan kavga kamerada
  • Esenyurtta kız kaçırma iddiası sonrası yaşanan kavga kamerada
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Salı günü saat 20.30 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Suriyeli aile, evde görmedikleri kızlarının kaçırılmış olduğunu düşünerek, sorumlu tuttukları aynı mahallede spotçu dükkanı işleten Suriyeli aileye saldırdı.

İki aile arasındaki kavga büyüdü. Kızlarının kaçırıldığını düşünen aile, spotçu dükkanındaki eşyaları da parçaladı.

Kavga sürerken genç kızın kaçırılmadığı haberi geldi. Bunun üzerine saldıran aile diğer aileden özür dileyerek, zararı karşılayacakları sözünü verince kavga tatlıya bağladı.

Kavga nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, iki ailenin aralarında uzlaştıklarını görünce olay yerinden ayrıldı.

KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA 

Olay anı iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kalabalık bir grubun dükkana gelip içeridekilerle kavga ettikleri ve eşyalara zarar verdikleri görülüyor.

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