Esenyurt'ta iki grup arasında kavga
Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bağlarçeşme Mahallesi'nde düğünden çıkanlar ile aralarında sığınmacıların da olduğu bir grup arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda yaralanan 4 kişi, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polisin müdahalesinin ardından gruplar bölgeden uzaklaştırıldı.
Olayın olduğu bölgede polisin güvenlik önlemleri devam ediyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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