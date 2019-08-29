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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İhsan DÖRTKARDEŞ-Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)
29.08.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

Esenyurt'ta hareketli anlar

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İstanbul Esenyurt'ta telefon tamiri için istenen 30 liralık ücrete karşı çıkan bir kişi, yanına 3 arkadaşını da alarak iş yerine sopalı, bıçaklı baskın düzenledi. Saldırı sonucu iş yeri sahibi Mehmet Bozkurt'un başına 14 dikiş atılırken kolu darbelerle morardı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken polis, kamera görüntülerinden saldırganların tespit etmeye çalışıyor.

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  • Esenyurtta 30 lira için öldüresiye dayak kamerada; İş yerine bıçaklı sopalı baskın
  • Esenyurtta 30 lira için öldüresiye dayak kamerada; İş yerine bıçaklı sopalı baskın
  • Esenyurtta 30 lira için öldüresiye dayak kamerada; İş yerine bıçaklı sopalı baskın
  • Esenyurtta 30 lira için öldüresiye dayak kamerada; İş yerine bıçaklı sopalı baskın
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Saadet Dere Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki bir cep telefonu tamircisinde meydana geldi. Mehmet Bozkurt'un işlettiği işyerine gelen bir kişi, cep telefonunun arızalı olduğunu belirterek tamir edilmesini istedi.

Tamir için 30 lira ücret istenince 4 kişi bıçak ve sopalarla iş yerini bastı. Saldırı sonucu yaralanan iş yeri sahibi Mehmet Bozkurt'un başına 14 dikiş atılırken kolu darbelerle morardı. Mehmet Bozkurt, hastanede tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edilirken, saldırganlardan şikayetçi oldu. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

"BİR ANDA SOPALAR VE BIÇAKLA SALDIRDILAR"

Mehmet Bozkurt yaşananları şöyle anlattı:

"Telefonu açtım. Çimento tozu ile dolu cihazın kulaklığını tamir edeceğimi ancak içindeki rutubet nedeniyle başka arızaların çıkabileceğini söyledim. Bana, 'Sıkıntı yok' dedi. Kulaklığı çalıştırdım kendisine verdim.

Ertesi gün tekrar geldi, 'Arama yaparken kapanıyor' dedi. Sensörün rutubetten arızalandığını bana daha önce söylememişti. İkinci kez geldiği için bu arızanın tamiri olarak 50 yerine 30 TL verirse sorunu giderebileceğimi söyledim. Sinirlendi, '30 lirayı vermem. Bedava yapacaksın. Yoksa bu dükkanı dağıtırım' deyip gitti.

Tehdidi üzerine polise giderek şikayette bulundum. Birkaç gün sonra arkadaşımı dükkana bıraktığım sırada gelmiş, telefonu alıp fırlatmış, şikayetçi olduğum için küfürler etmiş. Akşam saatlerinde iş yerime 4 kişi geldiler.

Bir anda sopalar ve bıçakla saldırdılar. Müşteri durmadan küfür ediyordu. 30 TL'yi vermemek için bu yapılıyorsa ne diyeyim. Kafama iki yerden 14 dikiş atıldı. Çok darbe aldığım için kolumu oynatamıyorum. Bana saldırdıkları sopalardan biri hala iş yerinde. Tezgahımdaki telefonlara da zarar verdiler "dedi

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 4 kişi ellerinde sopalarla koşarak iş yerine doğru geliyorlar. Onları gören iş yeri sahibi kapıyı kapatıyor.

Saldırganlar ellerindeki sopalarla iş yerinin camlarını indirip içeri giriyorlar. İçerideki iş yeri sahibini sopalarla dövüyorlar. Bir süre sonra saldırganlardan biri, elindeki bıçağı sallayarak iş yeri sahibine gösteriyor.

Saldırganlar iş yerinin önün kalabalıklaştıktan sonra ayrılıyorlar. Bir süre sonra polis ve sağlık ekipleri geliyor. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalesinin ardından yaralı iş yeri sahibini hastaneye götürmek üzere dışarı çıkartıyor.

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