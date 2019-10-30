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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağatay KENARLI/ İSTANBUL, (DHA)- İHA
30.10.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

Esenyurt'ta dehşete düşüren anlar

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ESENYURT'ta dün bir internet kafe önünde çıkan silahlı kavgada 1'i yabancı uyruklu 6 kişinin yaralandığı olayın şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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  • Esenyurtta dehşete düşüren anlar
  • Esenyurtta dehşete düşüren anlar
  • Esenyurtta dehşete düşüren anlar
  • Esenyurtta dehşete düşüren anlar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Kürşat T. ve aralarında 2 kişinin daha bulunduğu şüpheliler internet kafe önünde "sigara isteme" yüzünden diğer gençlerle tartıştı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Kürşat T. silahına davranarak gençlerin üzerine doğru ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan mermiler ile Yusuf A., Aydın Y., Ömer D., Kadri A., yabancı uyruklu Sukhrob S. ve Ömer A. yaralandı.

Yaralanan gençler olay yerine gelen ambulans ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaya karıştığı ve silahı kullandığı söylenilen Kürşat T. ise kısa süre sonra Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Kaçan 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları devam ederken Kürşat T.'nin daha öncede "kasten yaralama ve uyuşturucu kullanmak" tan suç kaydı olduğu bilgisine ulaşıldı.

Yaşanan anlar cep telefonu kamerasında

Yaşanan silahlı kavga anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, gençlerin tartışması sonrasında ise silahı kullandığı değerlendirilen Kürşat T.'nin hedef gözeterek ve rastgele sağa sola ateş edip kaçtığı ve olay yerinde yaşanan panik anları yer alıyor.

Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Esenyurt'ta internet kafede silahlı kavgaEsenyurt'ta bir internet kafede iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Yaralılar internet kafe önünde yardım bekledi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılıyor.
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