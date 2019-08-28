Esenler Otogarı 15 gün içinde boşaltılacak

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kararıyla bazı dernek ve vakıflara sağlanan yardımlara ilişkin protokolleri iptal ettiklerini, vakıflara tahsis edilen yurt binalarını kendilerinin değerlendireceğini açıkladı. Ekrem İmamoğlu Ensar Vakfı, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Darul Fünun İlahiyat Vakfı ve Hoca Ahmet Yasevi Vakfı adına toplam 357 milyon 453 bin 972 lira kaynak aktarıldığını söyledi. İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Vakıflar adına tam 357 milyon liralık bir sürece nokta koymuş durumdayız. Bunun içerisinde sadece bir vakfa, yemek desteğinin 56 milyon liralık bölümü var. İnanılmaz! Yani bu milletin parasını nereye harcıyorsunuz? Aynı vakfa yapılan, yurt işlevi de içeren gençlik merkezi, spor tesisi ve otoparkın bulunduğu 5 binanın maliyeti 165 milyon lira. Artık o bina, o mülk millete ait. İstanbullulara ait. İstanbulluya hizmet edecek. Bu daha başlangıç.

Esenler Otogarı’nın sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’dir (İBB). Oradaki yönetime, otoparkı gibi işletmesini de devralmamız hususunda tebliğimizi yaptık. 15 gün içerinde tüm malzemeleri boşaltıp bize teslim edeceklerini söylemişler. Bu makul süre onlara tanınacaktır. Sonra da belediye olarak burayı işleteceğiz. Harem ve Esenler yeni yerlerine taşınacak.”

‘İMAMOĞLU’NA GÜVENİYORUM’

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, beraberindekilerle birlikte Şile’nin Kabakoz köyünü ziyaret etti. Ev ziyaretlerinin ardından köy meydanında toplananlara seslenen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun planlamadan söz etmesinin altını çizerek şunları söyledi: “Bir siyaset adamı veya bir yönetici planlamadan söz ediyorsa kaynak harcamada dengeyi kurmaya da çalışıyorsa bu aynı zamanda ben bu kenti yönetmeye iddialıyım demek oluyor. İstanbul 3 imparatorluğa başkentlik etmiş bir şehirdir. Tarihsel verimliliği olan bir kent. Ve bu kenti biz büyütmek zorundayız. Yaşanabilir bir kent haline getirmek zorundayız. Bunun için de mücadele edecektir. Bu konuda Ekrem Bey üzerine düşeni yapacaktır. Önüne tabi pek çok engeller çıkarılacaktır ve biz bunu gayet iyi biliyoruz. Önemli olan şu engellerden şikâyet etmek değil, engelleri aşarak başarıları yakalayacağız. O başarıları yakaladığımızda göreceksiniz ki İstanbul belli bir zaman dilimi içerisinde gerçekten de yaşanılabilir bir kente dönüşecektir. Ben de sizlerin güvendiği gibi Ekrem Bey’e güveniyorum. Onun çabasına güveniyorum. Çok iyi niyetlerle yola çıktı. İyi bir çaba harcıyor.”