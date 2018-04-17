Eş katiline tahrik ve iyi hal indirimi

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ali Rıza Özpolat hazır edilirken, kızı Zekiye Kaya da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada son savunması sorulan sanık Özpolat, “Söyleyeceğim bir şey yok. Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum” dedi. Özpolat’ın ardından söz olan avukatı ise, müvekkilinin 15 yıl ailesi tarafından ölümle tehdit edildiğini söyleyerek, “Bu adam 15 yıl öldürülme korkusu yaşadı. Bunu tetikleyen de müştekilerdir. Gizli numaralardan sanığı arayıp ölüm tehditlerinde bulundular” dedi.



“MÜVEKKİLİM 15 YIL MAKTUL VE AİLESİ TARAFINDAN BASKI GÖRDÜ”



Kararda ağır tahrik indirimi uygulanmasını talep eden avukat, “Müvekkil yaklaşık 15 yıl boyunca maktul ve aile fertleri tarafından gördüğü baskı ve ölüm tehditlerinin ağır tahrik sayılmasını talep ediyorum” dedi. Karardan önce son sözü sorulan sanık Ali Rıza Özpolat tekrar, “Bir şey söylemiyorum” dedi.



HEM TAHRİK HEM İYİ HAL İNDİRİMİ



Verilen kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, Ali Rıza Özpolat’ın “eşini kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın bu eylemi haksız tahrik altında gerçekleştirdiğini belirten mahkeme heyeti, cezayı 24 yıla düşürdü. Ceza bir de iyi hal indirimi de uygulayan mahkeme cezayı son olarak 20 yıla indirdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.



“NEYİN İYİ HALİ?”



Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu karara tepki gösterdi. Grup adına konuşan Dilber Sünnetçioğlu, “21. celse sonunda inanılmayacak ölçüde kötü bir karar çıktı. Düşünün bir adam iki kere silah alıyor. Çocukları bunu yok ettiği için kadın kurtuluyor. 3. Silahını internetten alıyor ve kadını öldürüyor. Bu kadın kilitli odada yaşıyor. Korkudan tuvalete bile gidemiyor. Odaya aldığı bir yoğurt kovasına yapıyor tuvaletini. Bu çağda bu kadının çektiği işkenceler göz ardı edildi. İyi hal indirimi verildi. Neyin iyi hali. Ne yapmasını bekliyorlardı. Hakimin mi gırtlağını mı sıkmalıydı? Savcının mı gırtlağını sıkmalıydı? Tabi ki orada duracak.



“BENİM ANNEM ÖLDÜ BAŞKA ANNELER ÖLMESİN”



Halide Özpolat’ın kızı Zekiye Kaya ise verilen cezanın az olduğunu belirterek, “Hayal kırıklığına uğradım. Adalet yine yerini bulmadı. Avukatın yalan bir sözüne müebbetten 20 yıla indirildi. Ben adalet istiyorum. Kadınlar ölmesin. Benim annem öldü başka anneler ölmesin” dedi.