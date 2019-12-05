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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)
05.12.2019 - 15:11, Son Güncelleme:

Eş katili sanık, suç aleti silahı satmak için yanına aldığını öne sürdü

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Eş katili sanık, suç aleti silahı satmak için yanına aldığını öne sürdü

KAYSERİ'de tartıştığı eşi Gizem Vural Dik'i (27) tabancayla başından vurarak öldüren Mehmet Dik'in (32), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanmasına başlandı. Sanık, eşiyle iş ve para yüzünden tartıştıklarını, suç aleti silahı da taşınma masraflarını karşılamak amacıyla satmak için yanına aldığını öne sürdü.

Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi'nde 9 Eylül günü, 3 yaşında erkek çocukları bulunan klima tamircisi Mehmet Dik ile 4 yıllık eşi Gizem Vural Dik arasında tartışma çıktı. Mehmet Dik, tartışma sırasında eşini tabancayla başına ateş ederek öldürüp, kaçtı. Daha sonra polisi arayıp, eşini öldürdüğünü söyleyen Mehmet Dik, gözaltına alınıp, tutuklandı.

Hakkında dava açılan Mehmet Dik'in, Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Sanık Dik, "Onun yüzünden işi bıraktım, benden sürekli yurt dışına gitmemi istiyordu. Olay günü yine kombi taktırma, taşınma masrafları, iş ve para yüzünden tartıştık. Silahımı alıp taşınma masrafları için satacaktım. Silahı belime taktım, bana 'beni mi öldüreceksin' dedi. Ben de, 'bu gidişle sen beni öldüreceksin' dedim. Sürekli küfür etti, 'sus' dedim susmadı, ağzını kapattım. O ara silah patladı, kafasından kan geliyordu. Ailesi ile de sürekli tartışırdık. Silahı 1 ay önce 3 bin 500 TL'ye satın aldım, taşınma masrafları için de o gün satacaktım" dedi.

'İÇERİDEN ÖMÜR BOYU ÇIKMAMASINI İSTİYORUM'

Öldürülen Gizem Vural Dik'in şikâyetçi babası S.V. (52) sanık Mehmet Dik'in yalan söylediğini belirterek, "Kızımın işten çıkarma isteği yalandır, herhangi bir yere de iş başvurusu yapmadı. Sanık her konuda yalan söylüyor. Biricik kızımı öldürdü. Kanunumuzda idam yok; ama bu insanların, hem devletimize hem de topluma zararı vardır. İçeriden ömür boyu çıkmamasını istiyorum" diye konuştu.

'SİGARA ALMAK İÇİN 50 TL İSTEDİ'

Tanık olarak dinlenen sanığın eniştesi B.B. ise, "Olay günü Çeçenistan Parkı'nda buluştuk. Gizem'i vurduğunu söyledi, savcılığa vermem için bazı kâğıtlar verdi. Daha sonra sigara almak için benden 50 TL istedi, ben de verdim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararda Mehmet Dik'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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