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    Erzurum'da yakalanan göçmenler sınır dışı edilecek

    AA
    07.04.2018 - 20:22 | Son Güncelleme:

    Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 591 göçmen, Erzurum'dan Kabil'e düzenlenecek "charter" seferleriyle sınır dışı edilecek.

    İçişleri Bakanlığından, Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ndeki sınır dışı işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 591 göçmenin, Erzurum'dan Kabil'e düzenlenecek "charter" seferleriyle sınır dışı edilecekleri bildirildi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Afganistan'daki terör eylemleri ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle büyük çoğunluğu "genç erkekler"den oluşan Afganistan uyruklu göçmenlerin, İran üzerinden Türkiye'ye ve Avrupa ülkelerine yoğun şekilde göç ettikleri belirtildi.

    Yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren düzensiz göçmenlerin kolluk kuvvetlerince yakalanarak sınır dışı edilmek üzere göç idaresi il müdürlüklerine teslim edildikleri bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Son aylarda yoğun bir şekilde İran üzerinden ülkemize giriş yapan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, öncelikle çevre illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edilerek sınır dışı işlemlerine başlanmıştır. Bu kapsamda Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nde sınır dışı işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu göçmenlerden 591'i bugün ve yarın Erzurum'dan Kabil'e düzenlenecek charter seferleriyle sınır dışı edilecektir.

    Diğer illerimizde bulunan düzensiz göçmenlerin de sınır dışı işlemlerinin tamamlanmasından sonra önümüzdeki günlerde de sınır dışı işlemleri hızlandırılarak devam edecektir."

    Etiketler: gündem
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