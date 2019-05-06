Erzurum'da iftar ne zaman yapılacak? Erzurum iftar saatleri ve 2019 imsakiye bilgileri
Ramazan ayının gelmesi ile beraber, Erzurum'da ikamet eden vatandaşlar Erzurum'da iftar saatlerini Diyanet'in bilgileri doğrultusunda araştırmaya başladı. Erzurum'da yaşayan vatandaşlar, iftar hazırlıklarını bu bilgiler doğrultusunda tamamlayacak. Peki, Erzurum'da iftar ne zaman yapılacak? İşte, Erzurum iftar saatleri ile ilgili bilgiler.
Diyanet İşleri Başkanlığı, internet sitesi üzerinden il il 2019 imsakiye vakitlerini yayınladı. Erzurum'da yaşayan vatandaşlar da ramazan ayının ilk günü, Erzurum'da iftar kaçta yapılacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Erzurum iftar saatleri ve imsakiye bilgileri.
Diğer illerin iftar saatleri için lütfen aşağıdaki resme tıklayınız.
Erzurum'da ilk iftar saat 19:20'de yapılacak. İlk 5 günün iftar ve sahur saatleri şu şekilde olacak;
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam(İftar)
|Yatsı
|06 Mayıs 2019 Pazartesi
|03:25
|05:03
|12:17
|16:07
|19:20
|20:52
|07 Mayıs 2019 Salı
|03:23
|05:02
|12:17
|16:08
|19:21
|20:53
|08 Mayıs 2019 Çarşamba
|03:21
|05:01
|12:16
|16:08
|19:22
|20:55
|09 Mayıs 2019 Perşembe
|03:20
|05:00
|12:16
|16:08
|19:23
|20:56
|10 Mayıs 2019 Cuma
|03:18
|04:59
|12:16
|16:08
|19:24
|20:58
|11 Mayıs 2019 Cumartesi
|03:17
|04:57
|12:16
|16:09
|19:25
|20:59
|12 Mayıs 2019 Pazar
|03:15
|04:56
|12:16
|16:09
|19:26
|21:00
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