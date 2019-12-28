MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriErzurum’da HDP’li 15 meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı
GeriGündem Erzurum’da HDP’li 15 meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 28.12.2019 - 12:19,Son Güncelleme:/

Erzurum’da HDP’li 15 meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erzurum’da HDP’li 15 meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı

ERZURUM’da 15 HDP’li belediye meclis üyesi, haklarında yürütülen PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırıldı.

Haklarında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ’PKK/KCK terör örgütüye üye olma, propagandası yapma, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçlarından soruşturma yürütülen 8’i Karayazı, 4’ü Karaçoban ve 3’ü Tekman olmak üzere toplam 15 Belediye Meclis üyesi hakkında görevden uzaklaştırılma kararı verildi. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen karar sonrası, 15 belediye meclis üyesi görevden alındı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle