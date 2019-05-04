Erzurum'da ahır inşaatında çökme: 1 ölü, 3 yaralı
Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Kazandere köyünde ahır yapımı sırasında meydana gelen çökme sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Tortum ilçesine bağlı Kazandere köyündeki bir ahır inşaatı sırasında çökme meydana geldi. İnşaatta çalışan 4 kişi göçük altında kaldı. Köylüler tarafından çıkarılan 4 işçi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'i, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı
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