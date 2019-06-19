Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem! 19 Haziran son depremler listesi
Erzincan'ın İliç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan Erzincan'ın yanı sıra diğer şehirlerde de farklı büyüklüklerde depremler meydana gelmeye devam ediyor. İşte, Kandilli ve AFAD'tan alınan bilgilere göre, 19 Haziran son depremler listesi...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.45'te Erzincan'ın İliç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin, yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2019.06.19 04:44:25 37.8667 27.3593 8.4 -.- 2.3 -.- YENIKOY-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2019.06.19 04:40:41 37.8672 27.3545 3.0 -.- 3.1 3.0 YENIKOY-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2019.06.19 04:05:25 37.1285 34.6288 5.6 -.- 2.5 -.- KORMENLIK-CAMLIYAYLA (MERSIN) İlksel
2019.06.19 03:45:30 39.5808 38.5953 5.0 -.- 4.3 4.2 SULARBASI-ILIC (ERZINCAN) REVIZE01 (2019.06.19 03:45:30)
2019.06.19 03:41:35 38.5183 39.0533 8.8 -.- 2.4 -.- TEMURKOY-(ELAZIG) İlksel
2019.06.19 03:30:30 39.5572 26.0602 5.3 -.- 1.5 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.06.19 02:50:56 39.6893 43.6873 8.0 -.- 1.8 -.- ESKISU-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2019.06.19 02:43:56 39.0803 27.0932 16.6 -.- 1.4 -.- CAMKOY-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2019.06.19 00:01:24 40.4563 35.8252 6.5 -.- 1.8 -.- AKYAZI-(AMASYA) İlksel
2019.06.18 23:40:55 36.4530 28.2145 63.4 -.- 2.2 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.06.18 21:33:43 38.9408 33.6288 2.4 -.- 1.9 -.- SEYMENLI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
2019.06.18 17:57:04 38.3028 40.7968 4.9 -.- 2.2 -.- ORMANKAYA-HAZRO (DIYARBAKIR) İlksel
2019.06.18 17:56:33 39.5775 26.0897 11.0 -.- 2.0 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.06.18 15:59:23 36.2623 29.4615 11.0 -.- 1.5 -.- BEZIRGAN-KAS (ANTALYA) İlksel
2019.06.18 15:10:43 37.2153 27.8367 0.0 -.- 1.7 -.- ULAS-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.06.18 14:28:18 42.0567 34.8017 23.0 -.- 2.0 -.- INCIRPINAR-ERFELEK (SINOP) İlksel
2019.06.18 14:20:29 36.7670 34.5668 0.0 -.- 1.6 -.- YENISEHIR (MERSIN) İlksel
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