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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriErzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem! 19 Haziran son depremler listesi
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19.06.2019 - 08:17, Son Güncelleme:

Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem! 19 Haziran son depremler listesi

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Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem! 19 Haziran son depremler listesi

Erzincan'ın İliç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan Erzincan'ın yanı sıra diğer şehirlerde de farklı büyüklüklerde depremler meydana gelmeye devam ediyor. İşte, Kandilli ve AFAD'tan alınan bilgilere göre, 19 Haziran son depremler listesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.45'te Erzincan'ın İliç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.06.19 04:44:25 37.8667 27.3593 8.4 -.- 2.3 -.- YENIKOY-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2019.06.19 04:40:41 37.8672 27.3545 3.0 -.- 3.1 3.0 YENIKOY-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2019.06.19 04:05:25 37.1285 34.6288 5.6 -.- 2.5 -.- KORMENLIK-CAMLIYAYLA (MERSIN) İlksel
2019.06.19 03:45:30 39.5808 38.5953 5.0 -.- 4.3 4.2 SULARBASI-ILIC (ERZINCAN) REVIZE01 (2019.06.19 03:45:30)
2019.06.19 03:41:35 38.5183 39.0533 8.8 -.- 2.4 -.- TEMURKOY-(ELAZIG) İlksel
2019.06.19 03:30:30 39.5572 26.0602 5.3 -.- 1.5 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.06.19 02:50:56 39.6893 43.6873 8.0 -.- 1.8 -.- ESKISU-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2019.06.19 02:43:56 39.0803 27.0932 16.6 -.- 1.4 -.- CAMKOY-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2019.06.19 00:01:24 40.4563 35.8252 6.5 -.- 1.8 -.- AKYAZI-(AMASYA) İlksel
2019.06.18 23:40:55 36.4530 28.2145 63.4 -.- 2.2 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.06.18 21:33:43 38.9408 33.6288 2.4 -.- 1.9 -.- SEYMENLI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
2019.06.18 17:57:04 38.3028 40.7968 4.9 -.- 2.2 -.- ORMANKAYA-HAZRO (DIYARBAKIR) İlksel
2019.06.18 17:56:33 39.5775 26.0897 11.0 -.- 2.0 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.06.18 15:59:23 36.2623 29.4615 11.0 -.- 1.5 -.- BEZIRGAN-KAS (ANTALYA) İlksel
2019.06.18 15:10:43 37.2153 27.8367 0.0 -.- 1.7 -.- ULAS-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.06.18 14:28:18 42.0567 34.8017 23.0 -.- 2.0 -.- INCIRPINAR-ERFELEK (SINOP) İlksel
2019.06.18 14:20:29 36.7670 34.5668 0.0 -.- 1.6 -.- YENISEHIR (MERSIN) İlksel

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