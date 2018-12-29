Ersoy Müzesi’ni geciktiren dava

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Mehmet Âkif Ersoy’un son günlerini geçirdiği Mısır Apartmanı’ndaki daireyi müzeye dönüştürme kararını ilk kez 2012’de gündemine aldı. Açık kaynaklardan ve sözlü anlatımlardan yola çıkarak Mehmet Âkif Ersoy’un Mısır Apartmanı’nın 2’nci katındaki 8 numaralı dairede oturduğu sonucuna ulaşıldı. Bunun üzerine bu daire kamulaştırıldı. Dairenin sahibi Parko Dış Ticaret Limited Şirketi ile Kültür Bakanlığı davalık oldu. İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen kamulaştırma bedeli ve tespiti davası 2015’te sonuçlandı. Mahkeme daire için 3 milyon 954 bin 697 lira değer biçti. Kültür ve Turizm Bakanlığı depo bedeli de olan bu ücreti ödemedi. Dava düştü, kamulaştırma kararı iptal edildi.

YANLIŞ DAİRE KAMULAŞTIRILMIŞ

Dava süresince hem resmi kayıtlara göre hem de bazı tanıkların ifadelerine göre Mehmet Âkif Ersoy’un ömrünün son günlerini geçirdiği daire Mısır Apartmanı’nın bir başka katındaydı. Kültür Bakanlığı bu sefer de Ersoy’un 4. kattaki 14 numaralı dairede oturduğunu iddia ederek burayı kamulaştırdı. İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi kamulaştırma bedeli olarak 3 milyon 168 bin 809 lira belirledi. Hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem de dairenin sahibi Murat Koray’ın avukatları, bedele itiraz etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu bedelin 2 milyon 500 bin lira, dairenin sahibi Murat Koray ise 4 milyon 900 bin lira olması gerektiğini iddia ederek istinaf mahkemesine başvurdu. Ayrıca Danıştay’da da dava açtı.

4. MÜ, 5. KAT MI

Â Koray’ın avukatı Kaan Gök, şu bilgileri verdi: “Murat Koray Bey’in dairesi için Danıştay’da açtığımız kamulaştırma kararının iptali davamız sürüyor. Dediğimiz şu: Şairin hangi dairede öldüğü belli değil. Her katta 4 daire var. Son 2-3 haftasını geçirdiği yer belli değil. Ayrıca dairelerin içinde seneler içinde çok aykırı tadilatlar yapılmış. Seramik kaplanmış, duvarlar sıvanmış. O dönemi de yansıtan herhangi bir şey yok. Kamulaştırmanın kamu menfaatine faydası yoktur diye, iptale yönelik Danıştay’da dava açtık. Kültür ve Turizm Bakanlığı eski yazışmaları emsal göstererek şairin bu dairede yaşadığını iddia ediyor. Ancak yazışmaların birinde 4. kat diğerinde 5. kat yazıyor. O yönde de bir çelişki var.”