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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Toygun ATİLLA - İSTANBUL
29.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Ersoy Müzesi’ni geciktiren dava

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Ersoy Müzesi’ni geciktiren dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İstiklal şairi Mehmet Âkif Ersoy’un son günlerini geçirdiği İstiklal Caddesi’ndeki Mısır Apartmanı’nda bulunan dairenin müzeye dönüştürüleceğini açıklaması, 7 yıldır süren bir davayı ortaya çıkardı. Daire sahibi ile Kültür Bakanlığı fiyat yüzünden mahkemelik olmuş.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Mehmet Âkif Ersoy’un son günlerini geçirdiği Mısır Apartmanı’ndaki daireyi müzeye dönüştürme kararını ilk kez 2012’de gündemine aldı. Açık kaynaklardan ve sözlü anlatımlardan yola çıkarak Mehmet Âkif Ersoy’un Mısır Apartmanı’nın 2’nci katındaki 8 numaralı dairede oturduğu sonucuna ulaşıldı. Bunun üzerine bu daire kamulaştırıldı. Dairenin sahibi Parko Dış Ticaret Limited Şirketi ile Kültür Bakanlığı davalık oldu. İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen kamulaştırma bedeli ve tespiti davası 2015’te sonuçlandı. Mahkeme daire için 3 milyon 954 bin 697 lira değer biçti. Kültür ve Turizm Bakanlığı depo bedeli de olan bu ücreti ödemedi. Dava düştü, kamulaştırma kararı iptal edildi.

Ersoy Müzesi’ni geciktiren dava

YANLIŞ DAİRE KAMULAŞTIRILMIŞ

Dava süresince hem resmi kayıtlara göre hem de bazı tanıkların ifadelerine göre Mehmet Âkif Ersoy’un ömrünün son günlerini geçirdiği daire Mısır Apartmanı’nın bir başka katındaydı. Kültür Bakanlığı bu sefer de Ersoy’un 4. kattaki 14 numaralı dairede oturduğunu iddia ederek burayı kamulaştırdı. İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi kamulaştırma bedeli olarak 3 milyon 168 bin 809 lira belirledi. Hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem de dairenin sahibi Murat Koray’ın avukatları, bedele itiraz etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu bedelin 2 milyon 500 bin lira, dairenin sahibi Murat Koray ise 4 milyon 900 bin lira olması gerektiğini iddia ederek istinaf mahkemesine başvurdu. Ayrıca Danıştay’da da dava açtı.

Ersoy Müzesi’ni geciktiren dava

4. MÜ, 5. KAT MI

Â Koray’ın avukatı Kaan Gök, şu bilgileri verdi: “Murat Koray Bey’in dairesi için Danıştay’da açtığımız kamulaştırma kararının iptali davamız sürüyor. Dediğimiz şu: Şairin hangi dairede öldüğü belli değil. Her katta 4 daire var. Son 2-3 haftasını geçirdiği yer belli değil. Ayrıca dairelerin içinde seneler içinde çok aykırı tadilatlar yapılmış. Seramik kaplanmış, duvarlar sıvanmış. O dönemi de yansıtan herhangi bir şey yok. Kamulaştırmanın kamu menfaatine faydası yoktur diye, iptale yönelik Danıştay’da dava açtık. Kültür ve Turizm Bakanlığı eski yazışmaları emsal göstererek şairin bu dairede yaşadığını iddia ediyor. Ancak yazışmaların birinde 4. kat diğerinde 5. kat yazıyor. O yönde de bir çelişki var.”

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