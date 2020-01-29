Erol Olçok’un annesi uğurlandı

Asiye Olçok için Marmara Üniversitesi İlahiyat Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Cumhurbaşkanı’nın kardeşi Mustafa Erdoğan da katıldı.

Taner Yıldız, “Rahmetli Erol Olçok kardeşimizin annesi vefat etti. Bu vesile ile unutamadığımız Erol abimizi bir kez daha rahmetle minnetle anıyoruz. Sanki burada kendisi varmış gibi hissettim” diye konuştu. Asiye Olçok, cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ERDOĞAN’DAN TAZİYE MESAJI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Asiye Olçok’un vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “15 Temmuz’un kahraman şehidi, yol ve dava arkadaşım Erol Olçok’un kıymetli validesi Asiye Olçok hanımefendinin vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Yurtdışı ziyaretim sebebiyle cenazesine katılamadığım merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.