Tuzla'da erik çekirdeği atan çocuğu dövmüştü! İşte cezası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTuzla'da erik çekirdeği atan çocuğu dövmüştü! İşte cezası
GeriGündem Tuzla'da erik çekirdeği atan çocuğu dövmüştü! İşte cezası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
05.11.2019 - 15:45, Son Güncelleme:

Tuzla'da erik çekirdeği atan çocuğu dövmüştü! İşte cezası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

TUZLA'da aracına erik çekirdeği attığı iddiasıyla M.Y.K.'yı darp eden Ufuk Özüdoğru, "Haksız tahrik altında çocuğun hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık Ufuk Özüdoğru ve avukatı ile müşteki M.Y.K.'nın ailesinin avukatı katıldı. 

Müşteki M.Y.K.'nın ailesinin Avukatı Selcan Tatlısuluoğlu, sanığın kendi iradesi ile müşteki M.Y.K.'yı serbest bırakmadığını savunarak, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Avukat Tatlısuluoğlu, sanığın hükümle birlikte tutuklanmasına da karar verilmesini talep etti. 

Sanığın Avukatı Fulya Yavuzsever, müvekkilinin taş atma eyleminden sonra yakaladığı M.Y.K.'yı kendi iradesi ile güvenli bir yere teslim ettiğini öne sürerek müvekkili hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istedi. 

3 YIL 9 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme, sanığı, "Cebir ve hile kullanarak çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. M.Y.K.'nın sanığa taş atmasını "Haksız tahrik" nedeni sayan mahkeme, cezayı 4 yıl 6 aya indirdi. Sanığın bu cezası, "İyi hal" indirimi ile de 3 yıl 9'a düşürüldü. 

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 12 yaşındaki M.Y.K.'nın 28 Nisan 2019 tarihinde arkadaşları ile Tuzla'da erik yedikleri, çekirdekleri yola doğru attıkları, bunun üzerine şüpheli Ufuk Özüdoğru'nun aracına taş attığı gerekçesi ile M.Y.K.'yı darp ettiği belirtiliyor. 

Ufuk Özüdoğru'nun, M.Y.K.'yı ormanlık alana doğru götürmeye çalıştığı belirtilen iddianamede, bu sırada bir kadının olaya müdahale ettiği, müdahale üzerine Özüdoğru'nun M.Y.K.'yı serbest bıraktığı anlatılıyor. 

Özüdoğru hakkında, "Çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" ve "Çocuğun basit yaralanması" suçlarından 4 yıl 6 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.  

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle