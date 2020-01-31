Ergenekon’un gizli tanığı ölü bulundu

POLİS koruması gün boyunca Doçent Ümit Sayın’a ulaşamayınca yakınlarına haber verdi. Yakınları kapıyı çilingirle açtırarak İstanbul Kadıköy’deki eve girdi. Sayın yerde hareketsiz yatarken bulundu. Eve sağlık ekipleriyle birlikte Olay Yeri İnceleme ekipleri de geldi. Yapılan incelemede evde bir miktar toz kimyasal madde, haplar ve oksijen tüpü olduğu belirlendi. Vücudunda kesici, delici ya da ateşli silah izine rastlanmayan Sayın’ın ağzından sıvı geldiği görüldü. Kimyasal madde ve ilaçlar analiz için Polis Kriminal Laboratuvarı’na gönderildi. Kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçen olayla ilgili polisin kapsamlı soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

TANIKLIKTAN ÇEKİLDİ

Habip Ümit Sayın 2001-2004 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nde yardımcı doçent olarak çalıştı. 2004’te doçentliğe terfi etti. 21 Şubat 2008’de Ergenekon soruşturmasının dördüncü dalga operasyonunda gözaltına alınarak “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etmek” ve “hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek” suçlamalarıyla yargılandı. 23 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. 5 Ağustos 2013’te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Ergenekon davasında 4 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ergenekon davasında “Anadolu” ismiyle gizli tanıklık yapan Ümit Sayın, kendisinin savcılar tarafından tehdit ve baskıyla gizli tanık yapıldığını belirterek gizli tanıklıktan çekildi.