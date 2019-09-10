Ergenekon hâkimine 10 yıl hapis
Ergenekon davasına ilişkin ilk yargılamayı yapan eski mahkeme başkanı Hasan Hüseyin Özese, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Bolu Cezaevi’nde tutuklu yargılanan Hasan Hüseyin Özese SEGBİS sistemiyle katıldı. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Özese, “FETÖ/PDY ile hiçbir ilgim yok. ByLock kullanmadım, nasıl kullanıldığını da bilmiyorum. FETÖ/PDY’den kimseyi tanımam, tanıdığım hâkim ve savcılar resmi kimlikleri ile tanırım” dedi. Mahkeme heyeti Hasan Hüseyin Özese’yi, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Özese hakkında ‘anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs, ve TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlarından ise beraat kararı verdi.
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