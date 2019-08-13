Erdoğan’ın kurbanı Togo’da kesildi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Diyanet Vakfı’na (TDV) vekâlet verdiği hissenin de yer aldığı kurbanlar, Batı Afrika ülkesi Togo’da kesildi.
TDV’den yapılan açıklamaya göre, ‘Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş’ sloganıyla 149 ülkede yürütülen vekâlet yoluyla kurban kesim çalışmaları kapsamında Togo’da 2 bin 100 büyükbaş olarak 14 bin 700 hisse kurban kesildi. Agoe bölgesinde kesilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş vasıtasıyla Türkiye Diyanet Vakfı’na vekâlet verdiği hissenin de yer aldığı kurbanların kesimi, vakıf gönüllü ve çalışanlarının kontrolünde yapıldı. Vekâletle Kurban Programı kapsamında terör örgütü PKK tarafından Trabzon’da şehit edilen Eren Bülbül ve tüm şehitler adına da TDV kaynaklarından kurban kesimi gerçekleştirildi. Kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
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