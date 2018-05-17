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    Erdoğan'dan Gazze diplomasisi

    ANKARA
    17.05.2018 - 01:08 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Filistin’deki son gelişmelerle ilgili olarak dün çok sayıda liderle telefon diplomasisi yürüttü.

    Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko ile görüşmesinde Gazze’de savunmasız Filistinlilere yapılan insanlık dışı saldırıların utanç verici olduğuna dikkati çekti. Olaylardan derin üzüntü duyduğunu ifade eden Papa da barış için Kudüs’ün özel statüye sahip olacağı iki devletli bir çözümün şart olduğunu belirtti.

    Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesinde de mevcut tablonun soruna çözüm bulunmasını zorlaştırdığı vurgulandı. Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin’le görüşmesinde Filistinli göstericilerin tüm dünyanın gözü önünde hunharca saldırıya uğramalarının utanç verici olduğunu belirtti.

    Erdoğan’ın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yle görüşmesinde iki lider, BM nezdinde de konunun takipçisi olacaklarını vurguladı. Erdoğan dün aynı kapsamda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el Sani, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ve Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir’le görüştü. 

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan , Filistin , gazetehaberleri , gündem
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