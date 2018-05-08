Erdoğan'dan Ermenistan'a: Arşivini aç

KARANLIK YÜZLER

“TSK arşivi tamamen açılmıştır, artık incelemeye hazırdır. Cumhurbaşkanlığı arşivi açılmıştır, incelemeye hazırdır. Yüreği yeten varsa gelsin. Özellikle sözde Ermeni soykırımı iddiasında bulunanlara sürekli bu çağrıyı yaptık. Yüreğiniz yetiyorsa buyurun, biz arşivlerimizi açıyoruz, sen de arşivlerini aç.



Ey Fransa’nın aydınlık geçinen karanlık yüzleri; siz Kuran-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılmasını talep, teklif ediyorsunuz. Bak, bizim medeniyetimizde, anlayışımızda İncil’den, Zebur’dan, Tevrat’tan şunları çıkarın diye bir yaklaşım, anlayış yok. Zaten son zamanlarda iyice dağıttınız. Camilerimize saldırıyorsunuz. Ama biz ülkemizde bir kiliseye saldırmak, saldırana müsaade etmek, böyle bir şeyi ne yaptık, ne yaptırdık. Sizin DEAŞ’tan hiçbir farkınız yok.”



Erdoğan, konuşmasının ardından bir vatandaşın Ayasofya ile ilgili seslenmesi üzerine, “Sabırlı ol, sabırlı. Önce mevcut camilerimizi dolduralım sonra onu konuşuruz” karşılığını verdi.



