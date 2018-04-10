Erdoğan talimat vermişti, bu sabah İspanya'ya gittiler

Bolu, Çanakkale, Erzincan, İstanbul ve Trabzon’dan toplam 50 muhtarın yer aldığı ilk kafile Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde topluca poz verdi. Çoğu yurtdışına ilk kez çıkan muhtarlar heyecanlıydı. Muhtarlar bu gezinin kendilerine kültürel olarak ve şehircilik anlamında çok şey katacağını ifade etti.

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Nadiye Polat, 53 yaşında olduğunu, ilk defa yurtdışına çıkacağını söyledi. Polat, "Muhtarların yurtdışına çıkması çok güzel bir imkân. Yurtdışını görmemizi sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımızın düşünceleri ve muhtarlarımıza olanak sağlanması çok önemli bir olay" dedi.

Sultanbeyli Hasanpaşa Mahalle Muhtarı Orhan Bahadır, Endülüs’teki Osmanlı izlerini ve eserlerini göreceği için çok heyecanlı olduğunu ifade ederken muhtarların gezilerde elde ettiği tecrübelerini mahallelerine aktarabileceğini belirtti.

Kudüs’ü de görmeyi çok istediğini anlatan Bahadır, şehircilik açısından Hollanda ve Almanya’yı da görmek istediğini kaydetti. Erzincan’dan gelen muhtar Hamza Alkan da yurtdışına ilk kez çıkacağını ve Erzincan’a dönüşte geziyle ilgili tecrübelerini mahalleye yansıtmaya çalışacağını söyledi.

Trabzon Yomra Özdil Mahalle Muhtarı Barış Hatipoğlu ise "Bizim için gurur verici, gidip göreceğiz" dedi.

'BU KESİNLİKLE BİR TURİSTİK GEZİ DEĞİLDİR'

Trabzon Ortahisar Çağlayan Mahalle Muhtarı Ömer Ergenç ise "Bu kesinlikle bir turistik gezi değildir. Ayrıca bizim devletin imkânlarıyla oraya gönderildiğimizi söylüyorlar. Bu yanlıştır. Kesinlikle sponsor vardır" diye konuştu.

Muhtarlar kendilerine verilen gri renkli hizmet pasaportuyla kameralara poz verirken el sallayarak yolculuklarına başladı.

Tüm masrafları sponsorlar tarafından karşılanacak programda muhtarlara, Kurtuba Camisi, El Hamra Sarayı, Eski Şehir Merkezi Albaicin gibi Endülüs’ün tarihi ve turistik yerleri gezdirilecek. Muhtarlar, 12 Nisan Perşembe günü Endülüs’ten ayrılacak.