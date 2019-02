Erdoğan: Şehirleri ileri taşımanın sözünü veriyoruz

PAZARA DEĞİL MEZARA KADAR

“Yerel seçimde İstanbul’dan yola çıkarken üç şey söylemiştik. Çöp, çukur, çamur. Niye çünkü CHP demek çöp, çukur, çamur demektir. Biz geldik yok ettik, bunları tertemiz hale getirdik. Bütün büyük şehirlerde illerde cumhur ittifakı olarak yeni bir süreç başlatacağız. Bir taraftan zillet ittifakı öbür tarafta cumhur ittifakı. Cumhur ittifakıyla bu PKK terör örgütünün kol kola girdiği CHP’ye öbür tarafta malum partilere artık söylemeye gerek yok 31 Mart’ta gereken dersi vermeye, sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Söz konusu vatansa gerisi teferruattır, cumhur ittifakının tanımı budur. Pazara kadar değil inşallah mezara kadar. Eksiklerimiz ve hatta kimi zaman hatalarımız elbette olmuştur. Bizimkisi bir aşk hikayesidir. Eğer çöp dağlarından İstanbul temizlendiyse, Ümraniye’deki vahşi çöp depolama alanı patlamak suretiyle 39 vatandaşımız öldüyse bunun bir hesabının sorulması gerekir. Kimdi belediye başkanı, ilçede de CHP, büyükşehirde de CHP. Hesabını ne soran oldu ne hesabı sorulan oldu.

BELEDİYE İZLEME SİSTEMİ

Şimdi de, ‘Tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi’ diyerek, gönül belediyeciliği sözüyle milletimizin huzuruna çıkıyoruz. Halkımıza, yeni bir heyecanla, yeni bir vizyonla, kimi tecrübeli, kimi yeni ama birikimli ve vizyoner isimlerle şehirlerimizi daha ileriye taşımanın sözünü veriyoruz. Önümüzdeki dönemde, tıpkı ülkemizin diğer vizyoner projeleri gibi şehirlerimiz için de kısa, orta ve uzun vadeli strateji belgeleri hazırlayacağız. Bakanlıklarımızdan en küçük belediye birimlerimize kadar, şehirlerimizle ilgili tüm planları, projeleri, yatırımları, hizmetleri bu strateji belgeleri üzerinden takip edeceğiz. Kısa vadeli hedefleri her yıl, orta vadeli hedefleri belediye başkanlarımızın dönemlerinin bitiminde, uzun vadeli hedefleri de ülkemizin 2023, 2053, 2071 vizyonlarıyla bağlantılı şekilde değerlendireceğiz. Bu süreçleri tüm belediyelerde takip etmek için Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir izleme-değerlendirme sistemi kuracağız. Ayrıca AK Partili belediyelerimizin daha yakından takibi için, benzer sistemi genel merkezimizde faaliyete geçireceğiz.

OTOPARK ASLİ MESELE

AK Parti olarak, yeni dönemdeki belediyecilik anlayışımızı ve milletimize taahhütlerimizi 11 başlık altında özetliyoruz. İstismara açık parsel bazlı plan değişikliklerine kesinlikle geçit vermeyeceğiz. Şehir planlarını ve imar uygulamalarını şeffaf bir şekilde hazırlayacağız. Milletimizin hayat kalitesini artırmayan hiçbir işe vakit ve kaynak ayırmayacağız. Otopark meselesini, hem şehir planlarında, hem de imar uygulamalarında asli öncelik haline getireceğiz. Böylece sokaklarımızdaki araç istilasına son verip kaldırımlarımızı sadece yayaların hizmetine sunacağız. Millet kıraathanelerini mahalle düzeyine kadar yaygınlaştıracağız. Her birinin kendi hikayesi olan şehirlerimizin siluetini bozan, estetik değeri olmayan, kültür varlığımıza katkıda bulunmayan projelere kesinlikle izin vermeyeceğiz. Tarihi yapıları ve mekanları şehrin günlük hayatının ayrılmaz parçaları haline getirerek gelecek nesillere miras bırakacağız. Taklitten uzak, geçmişten feyz alan, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap veren bir mimariyi şehirlerimize hakim kılacağız. Erişilemeyen, hizmet götürülmeyen hiçbir kesim bırakmayacak, kimsesizlerin kimsesi olacağız, sessiz yığınların sesi olacağız.

ZENGİNLEŞME ARACI OLMAYACAK

Belediyelerimizde hakka, adalete, maşeri vicdana, hukuka aykırı davranan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. AK Parti belediyeciliğini bir üst aşamaya taşıyoruz. İnsanlarımızın temel beklentilerini her alanda hayat kalitesinin yükseltilmesi olarak özetleyebiliriz. Bunun için şehirlerimizi gayrimenkul odaklı zenginleşme aracı olmaktan çıkartıp, insanın kültürel ve ekonomik üretkenliğinden kaynaklanan katma değerle güçlenen mekanlar haline getireceğiz. Şehirlerimizin gayrimenkul rantıyla değil, geleceğe medeniyet mirasımız olarak bırakabileceğimiz iyilik, merhamet, kültür, sanat ürünü eserlerle değerlenmesini sağlayacağız. Yarışın iftira, yalan, hakaret, husumet değil; proje, hizmet etrafında şekillenmesi en büyük temennimizdir.

BEKA MESELESİ

Darbe çığırtkanlığı yapan, asmayı, kesmeyi, zehirlemeyi, sürmeyi hesap eden anti-demokratik siyaset anlayışının dönemi, inşallah 31 Mart’ta tamamen kapanacaktır. Türkiye’nin, tehdit siyasetine değil hizmet siyasetine ihtiyacı vardır. Bu süreçte, ülkemizin bekasının ve milletimizin geleceğinin güvencesi olarak gördüğümüz cumhur ittifakına bağlılığımızdan taviz vermeyeceğiz. Cumhur ittifakı bizim aynı zamanda beka meselemizdir. Bu dönemde atacağımız adımlar, sonraki nesillere emanet edeceğimiz 2053 ve 2071 vizyonlarımız bakımından hayati öneme sahiptir. Milletimize onun emrinde olduğumuzu usanmadan tekrarlayacağız. Bu seçimlerde her bir belediye başkan adayımızın kampanya döneminde gösterdiği performansı tespit edecek bir mekanizma kuracağız.”

DENETİMSİZ PLANLAMAYA SON

Plansız şehirleşmenin kökünü kuruttuğumuz gibi ilkesiz, işlevsiz ve denetimsiz planlamayı da ortadan kaldıracağız. İşte bu doğrultuda Türkiye’yi, bugüne kadar ki uygulamaların ötesinde bir yeni şehircilik vizyonu ile buluşturuyoruz. Belediye başkanlarımız, şehir halkına hakim olma değil hadim olma idrakiyle görevlerini yürütecekler. Selçuklu mimarisinin sadeliğini, Osmanlı mimarisinin zarafetini ve günümüzün modern çizgilerini mecz eden anlayışı yaygınlaştıracağız. Artık ölçü, gönül belediyeciliğinde ne kadar mesafe kat edebildiğinizdir. AK Partili belediyeleri, herhangi bir kesime ve kişiye değil sadece milletine ve devletine sadakat gösterecek başkanlar yönetecektir. İşte bunun için 31 Mart seçimlerinde milletimizin karşısına memleket işi gönül işi diyerek çıkıyoruz.

ŞEHİRLİ HAKLARI BİLDİRGESİ

Yatay şehirleşme yeni dönemdeki şehircilik vizyonumuzun merkezinde yer alacaktır. Her şehrimizde pilot uygulamayla başlayıp, zaman içinde genişleterek, yatay şehirleşme modelimizi ülkemizin her yerine yaygınlaştıracağız. Kentsel dönüşüm alanları ile yeni imara açılan bölgelerde, bu modele öncelik vereceğiz. Halkla birlikte yönetim ilkesiyle, belediye faaliyetleriyle ilgili kararlara, şehir sakinlerinin, özellikle de muhtarların ve sivil toplum kuruluşlarının en üst seviyede katılımını temin edeceğiz. Bilhassa, insanların hayatlarını doğrudan ilgilendirecek büyük projelerde, bu istişare yöntemini mutlaka kullanacağız. Belediyemizden hizmet alan vatandaşlarımız için bir Şehirli Hakları Bildirgesi hazırlayacağız. Belediye sınırları içinde yaşayan herkesin katılımıyla toplanacak şehir meclislerinde, önemli kararları ortak akılla alacağız. Belediye meclisi toplantılarının ve belediye ihalelerinin canlı yayın dahil, herkese açık şekilde yapılması için tüm imkânların kullanılmasını sağlayacağız. Tasarruf ve şeffaflık yeni dönemde belediyelerimizde çok daha önemli bir yönetim ilkesi haline gelecektir. Hangi kaynaktan gelirse gelsin belediye bütçesine giren her kuruşta yetiminden gazisine, işçisinden yaşlısına herkesin hakkı olduğunu aklımızdan asla çıkarmayacağız. Her faaliyetimizi, en başından en sonuna kadar milletimizin gözü önünde, her türlü bilgiye, belgeye erişimin açık olduğu bir yöntemle yürüteceğiz.

11 MADDELİ MANİFESTO

ŞEHİR PLANLARI: İstismara açık parsel bazlı plan değişikliklerine geçit verilmeyecek.

ALTYAPI VE ULAŞIM: Konumu çözülmeden şehirler gerçek anlamda şehir haline getirilmiş olmayacak. AK Partili olmayan belediyelerde de altyapı eksiklerinin tamamlanması çalışmaları yakından takip edilecek.

KENTSEL DÖNÜŞÜM: Şehirler hem deprem riskinden hem de çarpık yapılaşmadan kurtarmaya dönük olarak geliştirilecek.

BENZERSİZ ŞEHİRLER: Her şehrin kendi coğrafyasına, iklimine, tabiatına, tarih ve insan dokusuna, büyüme alanlarına uygun gelişme modelleri hazırlanacak.

AKILLI ŞEHİRLER: Belediye hizmetlerine erişimden, ulaşımın, enerjinin, binaların ve cihazların yönetimine kadar insanların günlük hayatını kolaylaştıracak tüm akıllı şehir uygulamalarını desteklenecek.

ÇEVREYE SAYGILI ŞEHİRLER: Tabiat içinde, canlı veya cansız tüm varlıklarla birlikte uyum içinde bir hayat sürdürebilmeleri sağlanacak.

SOSYAL BELEDİYECİLİK: Erişilemeyen, yardım eli uzatılmayan, hizmet götürülmeyen hiçbir kesim bırakılmayacak.

YATAY ŞEHİRLEŞME: Mahalle kültürünü yaşatan, komşuluk ilişkilerini canlı tutan yatay mimari anlayışı geliştirilecek.

HALKLA BİRLİKTE YÖNETİM: Belediye faaliyetleriyle ilgili kararlara, şehir sakinlerinin, özellikle de muhtarların ve sivil toplum kuruluşlarının en üst seviyede katılımı sağlanacak.

TASARRUF VE ŞEFFAFLIK: Yeni dönemde belediyelerde önemli bir yönetim ilkesi haline getirilecek.

DEĞER ÜRETEN ŞEHİRLER: Şehirlerin kültür ve ekonomi başta olmak üzere her alanda hayat kalitesi yükseltilecek.

BAHÇELİ POSTERİ ASILDI

“Memleket İşi Gönül İşi” sloganı ile yapılan tanıtımda, “Değer üreten şehirler”, “Korumak ve yaşatmak için çevreye saygılı şehirler” pankartları yer aldı. Seçim şarkıları görücüye çıktı. Listede “AK Parti benim”, “Birlikte Türkiye olduk”, “Biz size söz verdik”, “Bu vatana söz verdik”, “Canımın içi Türkiyem”, “Gönülden gönüle bir yol”, “İleri daha ileri”, “Nereden nereye”, “Biz yaparız onlar konuşur”, “Biz birlikte güzeliz” gibi 16 şarkı yer aldı. MHP adayları programda yer aldı.

Erdoğan salona gelirken “İstanbul’un efsane başkanı, Türkiye’nin dik duran Başkanı” sözleriyle anons edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin selamlaştığı ve merhum Alpaslan Türkeş ile merhum Necmettin Erbakan’ın da olduğu büyük bir poster astılar.

ADAYLARA ‘KAMPANYA’ TALİMATLARI: KENDİ DÜŞÜNCELERİNİZİ SEÇMENE AKTARMAYIN

AK Parti, başkan adaylarının seçim kampanyası boyunca sahada kullanacağı seçim ve iletişim stratejilerini belirledi. Seçim kılavuzunda, başkan adaylarından gösterişten uzak durmaları istendi, “Hediyeleri karıştırmayın. Kadın hediyesini erkeğe, erkek hediyesini kadınlara vermeyin” uyarısı da yapıldı. Kılavuz özetle şöyle:

Başkan adayları, seçmen ve medyanın karşısına makul projelerle çıkmalı.

Çevreye zarar verebilecek plastik malzemeler yerine kâğıt ve bez gibi geri kazanılabilir maddeler kullanılacak.

Seçim bürolarında görev yapacak gençlerin partinin düşüncelerini doğru şekilde anlatabilecek kişiler olması ve bölgenin genel yapısına uygun olanlar arasından seçilmesine dikkat edilecek. Seçmen bürosundaki görevliler, kendi kişisel düşüncelerini seçmene aktarmamalı.

Adaylar, seçim bölgelerindeki kanaat önderleri ile iletişim halinde olmalı.

Adaylar, propaganda çalışmaları sırasında tanıdığı insanlara adıyla hitap etmeli.