Erdoğan Demirören için mevlit
Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatının 40'ıncı günü nedeniyle Demirören Ailesi’nin Kanlıca’daki evlerinde Hatm-i Şerif ve Mevlid-i Şerif okutuldu.
Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören, Meltem Demirören Oktay ve eşi Kıvanç Oktay, Tayfun Demirören ve eşi Reyhan Demirören ile aile fertlerinin misafirleri karşıladığı Mevlid-i Şerif'e, Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri, Ali Dürüst, Servet Yardımcı, teknik direktör Mustafa Denizli, iş insanları Nihat Özdemir, Yılmaz Ulusoy, modacı Nur Yerlitaş ve eski futbolcu Ahmet Dursun’un da aralarında bulunduğu iş, sanat ve spor dünyasından çok sayıda kişi katıldı.