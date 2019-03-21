Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veya yurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriErdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı
GeriGündem Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir) (DHA)
21.03.2019 - 14:54, Son Güncelleme:

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Balıkesir'in Erdek ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.

'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında dava açılan Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı hakkında yerel mahkemenin verdiği 11 ay 20 gün hak mahrumiyeti cezası, Yargıtay tarafından da onandı. Sarı, bu nedenle İçişleri Bakanı tarafından görevinden alınırken, kararın infazına 18.03.2019 tarihinden itibaren başlandı. 'Millet İttifakı'nın Erdek Belediye Başkan Adayı olan Hüseyin Sarı ile ilgili son kararı Yüksek Seçim Kurulu verecek.

Açıklama yapan Başkan Hüseyin Sarı, seçilmesine engel bir durumunun olmadığını savunup, belediye başkanlığı adaylığının sürdüğünü söyledi. Tepkisini de dile getiren Sarı, "Aslında bana verilen bu cezanın, seçim sonrasına ertelenmesi gerekirdi. Çünkü her meslekte işleyen süreç böyleydi, ama iş bana gelince bu uygulama gerçekleşmedi" dedi.

Sarı, şu açıklamayı yaptı:
"28.03.2014 tarihinde, Erdek’te düzenlediğim bir mitingde, o zaman Başbakan olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, bir dil sürçmesi sonucunda bir sözcük kullanmışım. Bir kastım yoktu ve sehven kullanılmış bir sözdü. Sayın Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanı olduğunda herkese açtığı davaları geri almasına karşın benim davamı geri çekmedi. Açılan davada Erdek’teki yerel mahkeme bana 11 ay 20 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Yargıtay da bu kararı 06.12.2018 tarihinde onayladı."

31 Mart 2019 yerel seçimlerine kadar Erdek Belediye Başkan Vekili olarak İbrahim Beyoğlu’na görev verdiğini belirten Sarı, "31 Mart’ta CHP ve İYİ Parti'den oluşan 'Millet İttifakı'nın Erdek Belediye Başkan adayı olarak seçime katılması konusunda önünde hiçbir engel yok" dedi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (21.03.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Üç vatandaş geldi ihbar etti, başka illere de sıçrayacak'

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Beyazıt'taki feci kazada öğretim görevlisinin iki ayağı koptu! Şoke eden iddia

Lüks rezidanstaki sır ölümle ilgili yeni gelişme... Kimliği belli oldu