Erdal İnönü’ye anma
PROF. Dr. Erdal İnönü, ölümünün 12. yıldönümünde Zincirlikuyu’ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine Erdal İnönü’nün eşi Sevinç İnönü, yeğenleri Hayri İnönü ve Ali Oral ile CHP İstanbul il Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve çok sayıda seveni katıldı. Kuran okunmasının ardından Erdal İnönü için dua edildi.
Eşiyle geçirdikleri zamanları dün gibi hatırladığını söyleyen Sevinç İnönü anma töreninde kısa bir konuşma yaptı: “Çok çabuk geçiyor zaman. Dün gibi hatırlıyorum bütün olayları. Kendisini gittikçe artan daha büyük bir özlemle anıyoruz” dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da “80’nin karanlık yıllarında sorumluluk alarak siyasete girmiş, siyaseti bir sorumluluk olarak yerine getirmiş, siyasette nezaketin, tevazunun, kibarlığın nasıl olduğunu gösterebilmiş, örnek bir siyasetçimiz” diye tanımladığı Erdal İnönü için, “Biz 12 yıl sonra Erdal İnönü’yü anarken bundan sonra da Erdal İnönü’nün Türkiye siyasetine kattıklarını, ilkelerini gelecek kuşaklara aktararak sorumluluğumuzu yerine getirdiğimizi düşünüyorum” dedi. Anma töreninde son olarak Sevinç ve Hayri İnönü, Prof. Dr. Erdal İnönü’nün mezarını suladı.
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