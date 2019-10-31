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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)
31.10.2019 - 15:16, Son Güncelleme:

Erciyes'te teleferikte kurtarma tatbikatı

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KAYSERİ'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde teleferikte mahsur kalanları kurtarma tatbikatı yapıldı.

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  • Erciyeste teleferikte kurtarma tatbikatı
  • Erciyeste teleferikte kurtarma tatbikatı
  • Erciyeste teleferikte kurtarma tatbikatı
  • Erciyeste teleferikte kurtarma tatbikatı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da düzenlenen tatbikata, Erciyes A.Ş. Pist Güvenlik ve Arama Kurtarma ekipleri ile birlikte AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Turkuaz Arama Kurtarma  ve 112 sağlık ekiplerinden oluşan 60 kişi katıldı. Senaryo gereği, 2 teleferikte mahsur kalan 4 kişi Erciyes A.Ş. Pist Güvenlik Arama ve Kurtarma ekipleri ile JAK ekipleri tarafından başarıyla kurtarıldı. Tatbikat sonrası konuşan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Bütün teleferiklerimiz, karlama sistemlerimiz ve sahada kış ile yaz turizminde kullanmış olduğumuz teknik ekipmanlarımız gayet yeterli. Tabii ki en son teknolojiyi kullansak da biz Erciyes A.Ş. olarak negatif durumlara hazır olmaya ve bütün kazalara karşı tedbirli olmaya gayret ediyoruz" dedi.

Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen ziyaretçilerin herhangi bir aksilikle karşılaşmaması için çalıştıklarını kaydeden Cıngı, "Bu ekibimiz, teleferiklerde bulunan misafirlerimizi sağlıklı ve problemsiz bir şekilde tahliye etmek için özel eğitim aldı. Burada asayişin sağlanması ve gelen misafirlerin huzurlu zaman geçirmesi için jandarmamız görev yapıyor. Bunun dışında 112 Acil Servis ekipleri ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz" diye konuştu.

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