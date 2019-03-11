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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA)
11.03.2019 - 13:04, Son Güncelleme:

Erasmus öğrencisi Furkan Polonya'da öldürüldü

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SELÇUK Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler 2'nci sınıf öğrencisi Furkan Kocaman (21), Erasmus Değişim Programı kapsamında gittiği Polonya’da bir alışveriş merkezinde uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan saldırganın bir Türk olduğu öğrenilirken,  Furkan Kocaman'ın ailesi, oğullarının cenazesinin gelmesini bekliyor.

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  • Polonyada öldürülen üniversiteli Furkanın evinde yas
  • Polonyada öldürülen üniversiteli Furkanın evinde yas
  • Polonyada öldürülen üniversiteli Furkanın evinde yas
  • Polonyada öldürülen üniversiteli Furkanın evinde yas
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Selçuk Üniversitesi öğrencisi Furkan Kocaman, Erasmus Değişim Programı kapsamında yaklaşık bir ay önce Polonya’nın Wroclaw kentine gitti. Kocaman, geçen Cumartesi günü arkadaşıyla gittiği alışveriş merkezinde yemek yediği sırada bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Boğazından bıçaklanan ve kanlar içinde kalan Kocaman, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaçmaya kalkışan ve Türk olduğu belirtilen saldırgan, çevredekilerin de yardımıyla polis tarafından yakalandı. 

AİLE OĞULLARININ CENAZESİNİ BEKLİYOR 

Oğullarının cenazesini bekleyen Kocaman Ailesi, taziye çadırında taziyeleri kabul ederken, kentte perdecilik yapan baba Celalettin Kocaman, gözyaşlarına hakim olamadı. Furkan Kocaman'ın annesi Ayşegül Kocaman’ın ev hanımı olduğu ve 1 kardeşinin bulunduğu  öğrenildi. Köprübaşı Mahallesi Muhtarı dede Hüseyin Özgül ise torununun PKK sempatizanı bir kişi tarafından öldürüldüğünü söyledi. 

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü de öğrencileri Furkan Kocaman'ın uğradığı hain saldırı sonucu öldüğünü açıkladı. Furkan Kocaman'ın cenazesinin, yapılacak otopsinin ardından Konya’ya gönderileceği öğrenildi.

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