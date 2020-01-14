Er Sevag’ın ölümünde dokuz yıl sonra ceza

KOZLUK ilçesindeki Gümüşörgü Jandarma Karakolu’nda görev yapan ve terhisine 1 ay kalan Sevag Balıkçı, 24 Nisan 2011 günü karakolun çevresindeki tel örgü çalışmasına dahil edildi. Tanıkların anlattığına göre, çalışmada güvenlikçi olarak yer alan Kıvanç Ağaoğlu emniyetini açtığı silahı dolduruşa aldı ve Balıkçı’ya tutarak ateş etti. Sevag Balıkçı hayatını kaybetti.

Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nde 2013 yılında biten davada; Ağaoğlu bilinçli taksirle adam öldürmek suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün, Astsubay Sadrettin Ersöz ise ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak suçundan beş ay hapse çarptırıldı. Ağaoğlu’nun askeri kurul ve talimatlara aykırı şekilde silahının emniyetini açık tutması, doldur boşalt yapması ve er Balıkçı’ya doğrultması ise kasıt sayılmadı. Askeri Yargıtay, 2014 yılında “Duruşma tutanaklarının üzerinde mahkemenin adı yazılı olmadığı” gerekçesiyle kararı usul yönüyle bozdu. Mahkemeye geri dönen dava yeni baştan görülmeye başlandı.

15 TEMMUZ’DAN SONRA SİVİL MAHKEMEYE GİTTİ

Bu arada, 15 Temmuz’daki darbe girişiminden sonra çıkarılan 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile askeri yargı kaldırıldı. Bunun üzerine Sevag Balıkçı Davası’nda 2 Şubat 2017’de görevsizlik kararı verildi. Kozluk Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davaya dün devam edildi. Savcılığın esas hakkındaki görüşünde, Ağaoğlu’nun G-3 tüfeğinin emniyetini açık hale getirerek tam dolduruşa almanın tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini, bir yıldan fazlaca zamandır askerlik hizmetinde bulunan biri olarak bilmesinin gerekeceği ifade edildi. Buna rağmen Ağaoğlu’nun tüfeğini kullanmasını gerektirecek bir durum veya tehlike hali bulunmaksızın şakalaşmak maksadıyla da olsa silahın kurma kolunu çekip bıraktığı, bu haliyle arkadaşlarından birinin ölümüne sebep olabileceğini, bu neticeyi istememesine rağmen öngördüğü vurgulandı. Ağaoğlu, olası kastla öldürme suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası aldı ve tutuklandı.

KARARI GÖZYAŞLARI İÇİNDE DİNLEDİLER

- Balıkçı Ailesi’nin avukatı İsmail Cem Halavurt, kararı olumlu bulduklarını belirterek şunları söyledi: “Adaletin geç tecelli edecek olması üzücü bir durum. Ancak Sevag’ın anne ve babası hukuk verdikleri mücadelesinin sonuçlarını almış olmanın mutluluğunu gözyaşları içinde karşıladı.”