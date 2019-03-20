Er Mustafa 34 yıl sonra görev şehidi
1985 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) binasında santral nöbeti sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden askerin, 34 yıl sonra vazife malulü (görev şehidi) sayılarak ailesine maaş bağlanmasına karar verdi. Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin kararında, askerin hayatını kaybetmesine yol açan trafo istasyonunun kullanım durumu ile hayati tehlike arz ettiği, bu hususta gerekli önlemlerin alınmadığı belirtildi.
Dava dosyasına göre er Mustafa Dal, KKK binasında vatani görevini yaparken 7 Temmuz 1985 santral nöbeti esnasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Askerin ailesi 2017 yılında çocuklarının vazife malulü (görev şehidi) sayılması için SGK’ya başvurdu.
SGK’nın başvuruyu reddetmesi üzerine askerin ailesi avukatı İsmail Kılıç aracılığıyla Ankara 10. İdare Mahkemesi’ne dava açtı. SGK, mahkemeye gönderdiği savunmasında tesis edilen işlemin hukuka uygun olduğunu belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etti.
Mahkeme ise13 Şubat’ta askerin vazife malulü sayılmasına karar verdi. Kararda “Başvurunun değerlendirilmesi gerekirken reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır” denildi.
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